Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Haziran 2021)

Yurt içi piyasalarda enflasyon verisi günün ajandasında en önemli gelişme olarak ön plana çıkarken yurt dışında ise Hizmet Sektörü PMI verileri takip edilecek.

Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin piyasalarda oluşan beklenti aylık yüzde 1,50, yıllık yüzde 17,41 seviyesinde. Tüketici fiyatlarında nisan ayında aylık yüzde 1,68, yıllık yüzde 17,14 artış kaydedilmişti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte faiz indirimine ilişkin beklentilerin artmasıyla baskılanan Türk Lirası, dolar ve euro tarihi zirvelerini yeniledikten sonra dün yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL, dün gerileridiği 8,60'ın hemen altındaki seviyelerini bu sabah da koruyor. Euro/TL'de ise işlemler 10,50 civarında gerçekleşiyor.

Piyasalar: Asya borsaları üç aylık zirvesinin hemen altında işlem görürken, Çin borsası ise ABD'nin işsizlik verileri öncesinde yatırımcıların enflasyon endişeleriyle sınırlı geriledi. Petrol fiyatlarıysa bir buçuk yılın zirvesine yaklaştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artarken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 arttı. Çin borsaları hafif geriledi.

Altın-Petrol: ABD tahvil faizlerindeki yükselişle 1.900 doların altına gerilen spot altın fiyatları, bugün yeniden 1.900 dolar sınırının üzerinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 1,5 yılın zirvesini gördü. Son olarak 2020 yılının ocak ayında 72 doları gören brent petrolün varil fiyatı bu sabah 72 dolar sınırını test etti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.

ABD aralarında Türkiye’nin de olduğu altı ülkeden yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında vergi getirileceğini açıkladı. Ancak yeni vergiler uluslararası müzakereler devam ederken askıda olacak.

Fed Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinin Nisan ve Mayıs döneminde önceki raporlama dönemine göre bir miktar hızlandığına işaret etti.

Fed, pandeminin zirve yaptığı dönemde kredi piyasalarını yatıştırmak için uygulamaya koyduğu acil kredi kolaylığı yolu ile aldığı şirket tahvillerini satmaya başlayacağını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisini pandeminin yol açtığı çift dipli resesyondan toparlanana kadar destek vereceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayıtüketici enflasyonu verilerini açıklayacak (10.00). TÜİK aynı saatte yurt içi üretici fiyatlarını da duyuracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

BDDK ayrıca Nisan ayına ve ilk 4 aya ilişkin bankacılık sektörü rakamlarını da duyuracak. Bankacılık sektörü geçen yılın ilk 4 ayında 19,65 milyar TL, bu yılın ilk çeyreğinde 16,01 milyar TL kar açıkladı.

ABD'de cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerinin öncü göstergesi kabul edilen ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak (15.15). ADP özel sektör istihdamı Nisan'da 742 bin olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında istihdamda 680 bin artış olacağı tahmin ediliyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (15.30), Hizmet Sektörü PMI (16.45), ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00), doğal gaz stokları (17.30), DOE petrol stokları (18.00) verileri bulunuyor.

Global piyasalarda Hizmet Sektörü PMI Endeksleri izlenecek.