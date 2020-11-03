Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Kasım 2020)

03 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesinde iyimserlik hakim. Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri yükseldi. Hong Kong, Avustralya ve Güney Kore'de hisse senetleri yüzde 1'den fazla değer kazanırken, Japon piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi düne göre yüzde 1,94, Seul'de Kospi Endeksi yüzde 1,68 yukarıda. ABD vadelileri de yüzde 0,5'lerin üzerinde seyrediyor.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise gözler ekim ayı enflasyon rakamlarında olacak. Dün 8,44'ü aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, bu sabah da rekor seviyelere yakın seyrediyor. Euro/TL ise dünkü kapanışa göre yatay bir seyirle 9,82'de değerleniyor. Ekim ayında tüketici fiyatları medyan tahmini aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 11,86 olarak belirlendi. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı.



Altın ve petrol: Temkinli yatırımcılar ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu beklerken altın fiyatları hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.892 dolara geriledi. Koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesinin talep konusunda ortaya çıkarıdığı endişelere, Libya'nın petrol üretiminin artması ve ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliğe rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izliyor. Brent petrolün varili 38,70 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından dünkü kapanışa göre 3 cent kayıpla 39 doların hemen altında ABD ham petrolü ise 36,80 dolar seviyesinde.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İhracat artıyor ama çıkış bulamıyor!

Türkiye’nin artan ihracatı taşımacılıkta yeni kriz yarattı. Hem karayolunda hem de denizyolunda mallar sınır kapılarında ve gümrüklerde yığıldı. Karayolunda geçiş belgeleri tükendiği için yüzlerce TIR sınırda beklerken, denizyolunda ise boş konteyner ve gemi bulma sıkıntısı yaşıyor. Tüm bu sorunlar nedeniyle navlundaki artış bazı hatlarda yüzde 30’a kadar çıktı.

Çipli ihracat yatırımcılara kapı açtı

Rusya’ya olan ihracatta iki yıl önce başlanan “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” ayakkabı ve tütün ürünlerinden sonra 1 Ocak 2021 itibariyle hazır giyim için uygulanmaya başlayacak. Etiketleme yapacak şirketler Türkiye’de yatırıma başladı.



Türkiye'de ilk tsunami hasarı ödendi

Ege Bölgesi’nde 635 bin DASK’lı konutla en fazla Zorunlu Deprem Sigorta’sına sahip olan kent İzmir’de deprem sigortaları ödemeleri başladı. Ödemeler kapsamında Türkiye’de ilk kez tsunami kaynaklı hasarlar da ödenecek. DASK Koordinatörü Erdal Turgut DÜNYA'ya açıklama yaparak, DASK’ın İzmir’de 50 dosyanın işlemini onayladığını bildirdi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Viyana'daki saldırıda biri saldırgan üç kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın merkezinde bir grup silahlı saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda en az iki kişi hayatını kaybederken, aralarında polis memurlarının da olduğu 15 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.

OPEC'in günlük petrol üretimi Ekim ayında arttı

Libya'da petrol üretiminin normal seviyesine dönmeye başlaması, Irak ve Nijerya'nın üretimlerini tanımlanan kotalar seviyesine çekememeleri OPEC'in ham petrol üretiminin Ekim'de artmasına yol açtı. OPEC'in Ekim ayında üretimi 470 bin varil/gün artarak 24,74 milyon varil/gün seviyesine çıktı.

IMF: Fransa, kamu finansmanının düzeltmek için planını şimdiden hazırlamalı

IMF, Fransa'nın kriz bonrası ekonomik toparlanma başladığında kamu finansmanının düzeltmek için planlarını şimdiden hazırlaması gerektiğini bildirdi. Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralmasını ve gelecek yıl salgının gelişimine ve uygulanacak tedbirlere de bağlı olarak yüzde 5-6 toparlanmasını bekleyen IMF, 1 ay sürecek karantina, kapatma tedbirlerinin ekonomiye maliyetinin en az 15 milyar euro olacağı yönünde yapılan tahminlere de dikkat çekti. IMF açıklamasında, "Güvenilir ve iddialı orta vadeli mali konsolidasyon planı ekonomik toparlanma güçlendiğinde uygulanmak üzere şimdiden hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.