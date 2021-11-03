Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Kasım 2021)

Yurt içinde enflasyon verilerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı beklenecek.

Günün ve haftanın en önemli verisi olan ekim enflasyonu için piyasa beklentileri aylık yüzde 2,60 civarı, yıllık 20,18 düzeyinde. Çekirdek enflasyon için beklentiler ise aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 17,40 artış şeklinde oluştu. Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,25, yıllık yüzde 19,58 artış göstermişti. TCMB tarafından dikkate alınacağı söylenen çekirdek enflasyon aylık yüzde 1,51 artarken, yıllık artış oranı yüzde 16,98 olmuştu.

Reuters'a göre, Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararıyla 120 milyar dolarlık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, dün piyasaların kapanışına kadar 9,50-9,55 bandında seyrederken akşam saatlerinde yeniden 9,60'ın üzerine çıktı. Kur bu sabah 9,6025'ten; 11,15'ten el değiştiriyor. (Saat 08:00 itibarıyla)

Dünya borsaları rekor seviyelere yükselirken, döviz piyasaları ve ABD Hazine tahvilleri yatay seyretti. Yatırımcılar ise ABD'de salgın döneminde başlatılan ekonomiyi destekleyici politikaların nasıl geri çekileceğine odaklandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi erken işlemlerde yüzde 0,33 geriledi. Japonya borsaları resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Çin'de hisseler, verilerin hizmet sektörü faaliyetinin Ekim ayında büyüdüğüne işaret etmesinin ardından yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) 100’den fazla dünya liderleri, 2030 yılına kadar metan emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmak için ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderliğindeki Küresel Metan Taahhüdü’ne imza attı.

Geçtiğimiz Cuma günü FDA’in aşıyı onaylamasının ardından aşının 5-11 yaş arası çocuklara uygulanması için son adım olan CDC onayı Atlanta’da gerçekleşen toplantıda oylanarak kabul edildi.

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi Ekim ayında, güçlü talebin etkisi ile büyüdü. Caixin/Markit hizmetler PMI Ekim ayında, Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 53,8 puana çıktı. Eylül ayında hizmet PMI 53,4 puan seviyesindeydi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile ABD arasında kazaen bir silahlı çatışma yaşanmasından endişe etmediğini söyledi.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir hata" olarak değerlendirdi; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Glasgow'a gitmemesini eleştirdi.

Batı Virginia Senatörü Joe Manchin’in 1 trilyon 750 milyar dolarlık sosyal altyapı paketiyle ilgili şüphelerini açıklamasına karşın ABD Başkanı Joe Biden, Manchin’in pakete destek vereceğine inandığını söyledi.

ECB'nin PEPP çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçen hafta yavaşladı.

Çin Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Çin'in ABD yönetiminin China Telecom Corp'un ABD'de faaliyet göstermesine imkan veren lisansını geri almasına "güçlü şekilde" karşı çıktığını ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

TÜİK, tüketici fiyatlarının yanı sıra aynı saatte her zaman olduğu gibi yurt içi üretici fiyatlarını da açıklayacak. Eylül ayında yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 1,55, yıllık yüzde 43,96 artış göstermişti.

Yurt dışında imalat PMI verilerinin ardından bazı ülkeler için hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Avrupa'da çok öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi işsizlik oranı takip edilecek (13.00).

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerine öncülük yapan ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek. ADP özel sektör istihdamı Eylül ayında 568 bin artış göstermişti (15.15).

ABD'de diğer veriler fabrika siparişleri, ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00), DoE petrol stokları (17.30) olacak.

ABD'de haftanın en önemli gündem maddesi olan faiz kararı gelecek. ABD Merkez Bankası(Fed), 2020 Mart toplantısında bu yana yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tuttuğu faiz için kararını açıklayacak. Piyasalarda faizlerde değişiklik beklentisi bulunmuyor. Ancak analistler Fed'in varlık alım programını daraltmaya başlayacağını duyurmasını bekliyor. Fed’in halihazırda aylık toplam 120 milyar dolar olan varlık alımlarını, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve mortgage bazlı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltma kararı alacağı tahmin ediyor (21.00).

Kararın ardından her zaman olduğu gibi Başkan Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek (21.30).