Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Mart 2021)

Türkiye'de günün ve haftanın en önemli verisi olarak enflasyon rakamları takip edilecek. Beklentiler, şubat ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,75, yıllık yüzde 15,45 artacağı yönünde. Yılın ilk ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,68, yıllık yüzde 14,97 artış göstermişti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Haftaya sert düşüşlerle başladıktan sonra dün bir miktar yükselen döviz kurları, enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL, 7,34-7,35 seviyelerinde değerlenirken euro/TL ise 8,88'den işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, yatırımcıların geçen yıl hisselerin çok fazla ve çok hızlı değer kazandığına dair endişelerinin azalması ve açıklanması beklenen ABD canlandırma paketinin dünya genelinde ekonomiyi destekleyeceğine odaklanmasıyla hafif yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarı yükselirken benzer yükselişler Avustralya ve Çin lokomotif endeksinde de görülüyor. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yatayda.

Altın: ABD Senatosu'nun koronavirüs yardım paketini bu cuma veya cumartesi günü onaylayacağı beklentileri altın fiyatlarına destek verdi. 1.707 dolarla son 9 ayın dibini gören spot altın 1.735 doların üzerinde işlem görüyor.

Petrol: Petrol fiyatlarında yön, günlerdir devam eden şatışların ardından talebin canlanmaya devam edeceği umutları ile yeniden yukarı döndü. Brent petrolünün varil fiyatı 63 doları aştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

MEB, ilkokul, ortaokullardaki yüz yüze eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika olmasına karar verdi. Meslek liselerinde günde en fazla 10, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati eğitim yapılmasını kararlaştırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin ABD’nin Ortadoğu’da ve özellikle de Suriye’de ortak çıkarlara sahip olduğu bir müttefiki olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yaptırım kararının ardından Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin zehirlenmesinde ve tutuklanmasında etkisi olduğu gerekçesiyle 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım kararı aldı. ABD, Rusya’ya savunma sanayi ihracatını durdurdu.

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi, şirketlerin cansız talep ve yüksek maliyetler karşısında zorlanlamalarının etkisi ile Şubat ayında son 10 ayın en yavaş büyümesini yaşadı. Caixin/Markit tarafından hazırlanan endeks 51,5 puana geriledi.

Twitter, COVID-19 aşılarıyla ilgili sürekli olarak yanlış bilgi yaydığı belirlenen hesapları beş ihlalin ardından kalıcı olarak engelleyeceği bir sistemi hayata geçiriyor.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00'da yılın ikinci ayına ilişkin tüketici fiyatları verilerini açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyatları da açıklanacak. Ocak ayında yurt içi üretici fiyatlarında artış aylık yüzde 2,66, yıllık yüzde 26,16 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak (17.00).

ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi her zaman olduğu gibi ADP özel sektör istihdam rakamları izlenecek (15.00).

ABD'deki diğer veriler MBA mortgage verileri (15.00), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM Hizmet Sektörü PMI (18.00), DOE petrol stokları (18.30) olacak. Global piyasalarda Hizmet Sektörü PMI verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi üretici fiyatları (13.00) günün diğer önemli verisi olacak. ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).