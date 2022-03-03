Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Mart 2022)

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları gelecek. Yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri, Euro Bölgesi perakende satışlar, ABD fabrika siparişleri verileri öne çıkıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2’nci tur görüşmelerinden çıkabilecek olası sonuçlar da yakında takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Kritik enflasyon verisi öncesinde döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler yaşanıyor. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL, yüzde 0,5 civarı düşüşle 14,03; euro/TL de 15,65-15,66 civarında işlem görüyor.

Asya borsaları, Ukrayna'daki savaşın petrol ve emtia fiyatlarını daha da yükseltmesine ve enflasyona dair endişeleri kuvvetlendirmesine rağmen Fed'in güven verici açıklamalarıyla Wall Street'te görülen yükselişlerin ardından toparlanmaya çalıştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Petrol fiyatları, yükselişini sürdürdü. Ticarette gerçekleşen kesintiler ve Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya'dan yapılan sevkiyatlardaki aksamaların arz endişelerini kuvvetlendirmesiyle Brent ham petrolü 118 doları aştı. Bu seviyeler Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeler olarak kayıtlara geçti.

Altın fiyatları ise yatay bir seyirle ons başına 1.928 dolar civarında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Rusya'nın kredi notlarını düşürdü. Ayrıca dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, MSCI Rusya Endeksleri'ni Gelişmekte Olan Piyasalar statüsünden çıkararak Standalone Markets (Bağımsız Piyasalar) olarak yeniden sınıflandırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı sorusuna, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını belirterek “Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti. Avrupa Birliği’nin bağımsızlığı kuvvetlendirilmeli” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın savunma kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını belirterek, Rusya’da savunma sanayinde faaliyet gösteren 22 kuruluş yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da 2013 yılından bu yana işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar ile soykırım iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlattı.

Fed Bej Kitap'a göre, ABD ekonomisi Ocak ortasından Ocak ayının ilk yarısına kadarki dönemde Omicron varyantından kaynaklı olarak COVID-19 vakalarında yaşanan artışa rağmen ılımlı bir hızla büyümeyi başardı.

Çin'in hizmetler sektörü aktivitesi Şubat ayında son 6 ayın en yavaş büyümesini gösterdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Junko Nakagawa, jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yükseltmesinin ve fiyatlar üzerinde güçlü yukarı yönlü baskı yaratmasının etkisiyle Japonya'da çekirdek enflasyonun BOJ'un yüzde 2 hedefine geçici olarak yaklaşabileceğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın 4 Rus bankasının daha varlıklarını dondurma kararı aldığını açıkladı

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına ilişkin tüketici fiyatları ile yurt içi üretici fiyatlarını açıklayacak. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti. ForeksHaber anketinde tüketici fiyat artışı aylık yüzde 3,80, yıllık yüzde 52,95 olarak tahmin edildi(10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TBMM Genel Kurulunda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. İspanya (11.15), İtalya (11.45), Fransa (11.50), Almanya (11.55), Euro Bölgesi (12.00) ve İngiltere (12.30), öncelikle izlenenler olacak.

Dünya Gıda Örgütü(FAO), Şubat ayına ilişkin global gıda fiyatları endekslerini açıklayacak (12.00).

İtalya (12.00) ve Euro Bölgesi (13.00) işsizlik oranları da takvimde yer alıyor.

Euro Bölgesi için diğer veri ise Ocak ayına ilişkin perakende satışlar olacak. Bir önceki ay perakende satışlarda aylık yüzde 3,0 düşüş olurken, yıllık yüzde 2,0 artış açıklanmıştı (13.00).

ABD'den gelecek ilk veri Şubat ayına ilişkin Challenger tarafından açıklanan işten çıkarmalar olacak (15.30).

Haftalık işsizlik başvuruları ve 2021 yılının son çeyrek dönemine ilişkin tarım dışı verimlilik nihai rakamları aynı saatte yayımanacak (16.30).

Markit hizmet sektörü PMI (17.45), fabrika siparişleri, ISM hizmet sektörü PMI (18.00) ve doğal gaz stokları (18.30) günün beklenen diğer verileri olacak.

Bir gün önce Temsilciler Meclisinde sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell, aynı sunumu Senato Bankacılık Komitesi'nde tekrarlayacak (18.30).