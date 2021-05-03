Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Mayıs 2021)

Yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı haftasının ilk gününde, enflasyon ve dış ticaret verileri takip ediliyor. Yurt dışı piyasalarda veri akışı bazı ülkelerdeki tatiller nedeniyle sakin geçecek.



Piyasa beklentilerinin hafif altında kalan nisan ayı enflasyonu, aylık bazda yüzde 1,68 arttı. Yıllık bazda yüzde 17,14'e çıkan enflasyon ve 22 ayın zirvesini gördü.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Veri bakımından yoğun haftanın ilk verisi olan enflasyon beklentilerin hafif altında gelse de yıllık bazda 12 ayın zirvesini gördü. Döviz kurlarında ise dalgalı bir seyir yaşanıyor. Sabah saatlerindeki sakin seyreden enflasyon öncesinde yönünü yukarı çeviren kurlar, enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla yükselişlerini geri verdi. Enflasyon öncesi 8,33'ün üzerine çıkan dolar/TL, yükselişlerini geri verdi ve haftaya başladığı 8,27-8,28 seviyelerine geriledi. Euro/TL'de bir kez daha 10 liranın altına çekildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.

Piyasalar: Asya borsaları haftaya Çin ve Japonya'daki resmi tatillerin işlem hacimlerini düşürmesi ve yatırımcıların gözünü ABD'de açıklanacak çok sayıda veriye çevirmesiyle yavaş bir başlangıç yaptı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Cuma günü geriledikten sonra yatay seyretti. ABD'de Nasdaq ve S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,3 civarı artışlarla yükselişlerini sürdürdü. Yurt dışında İngiltere, Japonya, Rusya, Çin, Polonya, Yunanistan, Malezya, İrlanda, Sırbistan, Ukrayna piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

Altın: Paladyum fiyatının 3 bin dolar seviyesini aşması altın fiyatına da destek veriyor. ABD Doları'nın cansız bir seyir izlemesinden de güç alan spot altın bugün uluslararası piyasalarda 1775 doları aştı.

Petrol: Hindistan'da günlük COVID-19 vakas sayısının 12 gündür 300 binin üzerinde seyretmesinin, küresel talepte iyileşme beklentilerini gölgelemesi petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 31 cent kayıpla 66,45 dolara geriledi. ABD ham petrolü de 62,20 dolara indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 12 zam yaptı... Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesi önceki aya göre yüzde 12 zamlandı ve 0,15335216 TL/kWh seviyesinde belirlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, dün ABC News'a verdiği demeç ile ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğine yönelik haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise ABD’nin enerji, banka ve limanlara yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in son dönemde yurt dışında daha agresif şekilde hareket ettiğini ve giderek artan şekilde hasım, düşman gibi davrandığını savundu. Öte yandan ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi, Çin'in ABD ile Çin arasında imzalanan Faz 1 ticaret anlaşmasında yer alan fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik şartları tam olarak yerine getiremediğini iddia etti.

Çin, Güney Kore ve Japonya maliye bakanları ve merkez bankası başkanları COVID-19'dan en çok etkilenenlere "hedefli" tedbirler yolu ile gerekli desteği sağlamak konusunda anlaştılar.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımlarıyla “Nisan Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklaması”nı yapacak (11.30).

Yurt dışı piyasalarda imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri öne çıkıyor. Gün boyu 25 ülkeden PMI verileri gelecek. ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (17.00) verileri bulunuyor.