Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Şubat 2021)

Yurt içi piyasalarda enflasyon, günün en önemli verisi olarak dikkat çekerken yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün günün ilk yarısında 7,10'un altına kadar çekilmesine karşın günü 7,20 seviyelerine yakın kapatan dolar/TL'de bu sabah yatay bir seyir hakim. 8,56-8,70 bandında dalgalan euro/TL de benzer bir şekilde dünkü kapanış seviyeleri olan 8,65 düzeyinde güne başlıyor.

Yurt dışı: Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri dünyanın çeşitli ülkelerinde koronavirüs salgınından zarar gören ekonomik toparlanmayı hızlandıracak harcama programları hakkındaki gelişmeler ve aşılama programlarının hız kazanmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarı yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 primli.

Altın ve petrol: Dünkü sert düşüş sonrası hafif toparlanma çabasına giren spot altın fiyatları hafif bir yükselişle 1.840 doların üzerinde seyrediyor. Brent petrolde ise 57 dolar düzeyinde yatay seyir yaşanıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Akbank, 2020 yılını 6,27 milyar TL net kâr ile kapattı. Banka, 2019'da 5,42 milyar TL kâr etmişti. Akbank'ın 2020 yılında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteği 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın toplam mevduatı yüzde 19,5 artarak 293 milyar TL’ye, aktifleri ise yüzde 23,5 artarak 478 milyar TL’ye ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak tüm seyahatlerde negatif COVID-19 testi talep edilmesini kararlaştırdı. Buna göre üye ülkeler, AB dışından yapılacak zorunlu olan veya olmayan tüm seyahatlerde en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi talep edecek.

Dünyanın en büyük pazar payına sahip kripto parası olan Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde değer artışı ile 36.843 dolar seviyelerine yükseldi. Para birimi son 24 saat içinde 33.459-36.883 dolar aralığında işlem gördü.

Fransa, AstraZeneca'nın COVID-19 için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi.

Online perakende devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos CEO görevini bırakarak bundan böyle şirketin İcra Kurulu Başkanı olacağını açıkladı.

Çin'de yeni koronavirüs vakası sayısı 2 Ocak'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verileri dışında fiyatlanacak önemli bir veri bulunmıyor. Anketlerde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyatları aylık tahminler yüzde 1,50 civarında şekillenirken böylece yıllık enflasyonun yüzde 14,80 olması bekleniyor. TÜİK, tüketici fiyatlarıyla birlikte aynı anda yurt içi üretici fiyatlarını da duyuracak. Önceki ay yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 2,36, yıllık yüzde 25,15 artış göstermişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak (17.00).

ABD'de API petrol stokları (00.30), MBA mortgage verileri (15.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM hizmet PMI (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek.

Geçen ay düşüş gösteren ADP istihdamında bu ay 50 bin kadar artış olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra, Euro Bölgesi üretici fiyatları ve öncü tüketic fiyatları (13.00) gelecek.