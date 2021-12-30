Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Aralık 2021)

Türkiye'den Ekonomik Güven Endeksi verisinin izleneceği yeni günde, yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında bu haftanın tamamında yukarı yönlü bir seyir hakim. Pazartesi gününün ardından dün de kurlar yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken dolar/TL 12 lirayı euro/TL ise 14 lirayı aştı. Bu sabah hem dolar hem de euro da yüzde 1 civarı yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL 12,80'e yaklaşırken euro/TL 14,50'nin üzerinde.

Asya'da yatırımcıların gündeminde Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yer alıyor. Endeksler ağırlıklı olarak sınırlı kazanımda Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla alış ağırlıklı seyretti. Çin ana karasında Shenzen ve Şanghay Bileşik endeksleri hafif artış kaydetti. Japonya'da Nikkei 225 düştü, Topix Endeksi ise yatay seyretti. Güney Kore'nin Kospi endeksi yataya yakın pozitif seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz." dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi.

Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay taksit uygulanabilecek.

Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un iki tahvil için kupon ödemesini yerine getiremediği bildirildi.

Leuthold Group'un baş yatırım stratejisti Jim Paulsen, S&P500 endeksinin 2022 yılının ikinci yarısında Fed'in faiz artırımlarına başlaması ile birlikte gelecek bir düzeltme başlamadan önce yukarı hareketini devam ettireceğini öngördüklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron’un daha bulaşıcı olması, Delta ile aynı anda dolaşımda olması, bunun bir vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim" dedi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ve 2021 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistikleri verilerini duyuracak (10.00). Ekonomik Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 2,0 düşüşle 99,3 puana inmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD'de işsizlik başvuruları (16.30), Chicago PMI (17.45), doğal gaz stokları (18.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirecekler.