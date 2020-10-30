Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Ekim 2020)

30 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Koronavirüs salgınında hızla artan yeni vaka sayıları küresel piyasalardaki belirsizliği desteklemeyi sürdürüyor. Bu hafta boyunca yoğunlaşan satışlar son işlem gününde de etkili oluyor. ABD'de bilançoların etkisiyle dün yükselişle kapanan günün ardından endeks vadeli kontratları bu sabah yüzde 1'in üzerinde ekside. Asya borsalarının tamamında da kayıplar yaşanıyor. Japon Nikkei yüzde 1; Çin hisse senetleri yüzde 0,4'lar düzeyinde; Güney Kore KOSPI yüzde 1,5' civarı düşüşte.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise yoğun bir veri akışının takip edileceği günün sabahında dolar/TL, rekor seviyelerini 8,3358'e yükseltti. Rekor sonrası bir miktar gerileyen dolar, saat 09:20 itibarıyla 8,2910'dan el değiştiriyor. Dün 9,7811 ile rekor kıran euro/TL ise aynı dakikalarda 9,6870'ten değerleniyor.

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkılaşma adımlarıyla ilgili yeni açıklama yayımladı. Açıklamada; "TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Altın ve petrol: Altın, doların yükselişinin durması, ABD ile Avrupa'daki artan koronavirüs vakaları ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.875 dolara çıktı. Petrol fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de Avrupa ve ABD'deki artan koronavirüs vaka sayısının enerji tüketimini azaltabileceğine dair endişelerle üst üste ikinci aylık kaybına doğru ilerliyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 0,15 dolar artışla 37,80 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 0,10 dolar artışla 36,27 dolara yükseldi.





..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Tele-sağlıkta yatırım yarışı

Uzaktan ya da evden tedavi amacına yönelik olarak hasta, doktor ve hastanelerin sağlık verileriyle ilişkili iletişimini elektronik ortama taşıyan teletıp hizmetleri, pandemiyle birlikte hızla yaygınlaşmaya başladı. Tanı, tedavi ve takipte dijitalleşmeye kademeli geçiş paralelinde, bu alandaki yatırımlarda da hızlı bir büyüme yaşanıyor. Hastaneler arka arkaya yazılım sistemlerine yatırım yaparken, Sağlık Bakanlığı’nın da yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğu belirtiliyor. Halen yüzde 1 seviyesinde bulunan telesağlık yatırımlarının sektördeki payının 5 yıl içinde yüzde 25’e ulaşması bekleniyor.

Tele-sağlıkta yatırım yarışı

Meyve, Avrupalıya lüks oldu, ihracatçı endişeli

İşsizlik korkusu yaşayan ve tasarrufa yönelen Avrupalı için meyve tüketimi lüks oldu. Koronavirüs salgınının Avrupa’da tekrar artması ve kış döneminde yeniden yasakların başlamasıyla meyve ihracatçısı endişelenmeye başladı.

Meyve, Avrupalıya lüks oldu, ihracatçı endişeli

Kurdaki dalgalanma reel sektörü zorluyor

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kurdaki dalgalanmanın reel sektörü zorladığını söyledi. İZTO’nun online yapılan aylık meclis toplantısındaki konuşan Özgener, hem kurun, hem faizlerin yükselmesinin reel sektörün işini iki kat zorlaştırdığını belirtti. Özgener “Bu bağlamda, TL’nin dalgalanmasını azaltmak ve reel sektörün yükünü hafifletmek için Merkez Bankası’nın son iki aydır normalleştirme adımları altında attığı sıkılaştırıcı politikalarını yatırımcı gözünde netleştirecek doğrudan politikalar tercih edilmesi önemli” dedi.

Polat Enerji, Göktepe RES için gün sayıyor

Polat Enerji’nin Yalova’da kurduğu rüzgar santralinin 3,5 MW’lık ilk türbininin kurulumu tamamlandı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Göktepe’de ilk etap enerji üretimini yılsonuna kadar devreye almayı planladıklarını bildirdi. Polat, “110 MW kapasiteli bu santralimiz, yılda 344 GWh enerji üretecek. 2022 yılının ikinci yarısında tam kapasiteyle çalışmasını hedefliyoruz” dedi. Gayrimenkul, madencilik, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Polat Holding, enerji alanında yatırımlarını hızlandırıyor.

Polat Enerji, Göktepe RES’i yıl sonunda devreye alacak

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'den vaka sayısında rekor kırdı

ABD'de son 24 saat içinde tespit edilen 91 bin 248 COVID-19 vakası, salgının başından bu yana tek bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre toplam COVID-19 vakası sayısı 7 milyon 546 bin 488'e ulaştı. ABD'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saate yaşanan binden fazla ölüm ile birlikte 229 bini aştı.

Teknoloji devleri, üçüncü çeyrekte satışlarını artırdı

Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ve Twitter'ın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı. Şİrketler bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırdı. Facebook'un geliri yüzde 22 artarak 21,5 milyar dolara yükselirken Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46,2 milyar dolara çıktı. Apple'ın geliri ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı. Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın ise yılın üçüncü çeyreğinde geliri arttı, karı azaldı. Amazon'un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96,1 milyar dolar oldu.

Exxon Mobil 14 bin kişiyi işten çıkaracak

COVID-19 krizinin petrol talebini olumsuz etkilemesi ardından, küresel çalışan sayısını, toplam işgücünün yüzde 15'i civarında, 14 bin kişi, azaltmayı planlayan Exxon Mobil, işten çıkarmaların beyaz yakalıları da kapsayacağını belirtti. Exxon Mobil'in 13 bin 300'ü sözleşmeyi olmak üzere toplam 88 bin 300 çalışanı bulunuyor.