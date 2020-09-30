Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Eylül 2020)

30 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ABD seçimleri öncesinde başkan adayları arasında sert geçen münazaranın tedirginliği yatırımcıları temkin olmaya sevk ediyor. Asya borsalarında karışık bir tablo karşımıza çıkarken ABD vadelileri ise yüzde 1'in üzerinde ekside seyrediyor. ABD'de seçim sonuçlarına hakkında herhangi bir ipucu vermeyen münazaranın ardından dolar da destek buldu.

Yurt içi: Dün oldukça hareketli bir gün geçiren döviz piyasaları, bugüne de hızlı başladı. Sabah saatlerinde 7,83 seviyelerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda normalleşme adımlarına bir yenisinin daha eklenmesi sonrası düşüşe geçti. Dolar/TL, 7,83 düzeyinden 7,77'ye euro/TL ise 9,20'den 9,11'e kadar geriledi. Benzer bir hareketle İngiliz Sterlini de yeniden tek haneye indi ve 10,06'dan 9,98'e geriledi.

Bu sabah hangi kararlar alındı ve ne anlama geliyor?



Vatandaşın dövize ilgisini azaltmak amacıyla döviz ve altın alımlarında geçtiğimiz mayıs ayında uygulanmaya başlanan yüzde 1'lik BSMV oranı yeniden eski düzeyi olan binde 2'ye düşürüldü. Bu adıma ek olarak TL mevduatlardan alınan stopajların indirilmesiyle de vatandaşların dövizden TL'ye geçmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları başkanlık münazarasının ardından doların yukarı yönlü hareketiyle birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.899 dolar ile haftanın zirvesini gördükten

sonra 1.889 dolara seviyesine geriledi. Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle kayıplarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,2 değer kaybederek 40,55 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek 38,96 dolara düştü.

Günün Ajandası



10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Mevduatta stopajlar düşürüldü

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar vade süresine göre yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır olarak yeniden belirlendi. Böylece 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmiş oldu.

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü

Döviz alımlarında uygulanan yüzde 1 BSMV indirildi



Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

Döviz ve altın alımındaki %1'lik vergi düşürüldü

Ticaride büyüme e-ticaretten



Ticari araç pazarı, ötelenen talebin devreye girmesi ve pandemi sonrası patlama yaşayan e-ticaretin kazandırdığı ivme ile hızlı yükselişe geçti. Hafif ticari araç pazarı yılın ilk sekiz ayında yüzde 86 büyürken, ağır ticari de aynı dönemde 7 bin 658 adetlik satışla geçen yılı şimdiden solladı.

Ticaride büyüme e-ticaretten

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin'den pozitif veriler devam ediyor

Çin'de imalat sektörü ihracatın artmasıyla yylül ayında büyüme hızını artırdı ve ekonominin

koronavirüs salgınından toparlanma yolunda emin adımlar attığına işaret etti. Çin'de resmi

imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) 51.5'e yükseldi. Ağustos'ta PMI 51.0 olurken verinin 50'nin üzerinde olması büyüme yaşandığı anlamına geliyor.

Pelosi: Yardım paketini görüştük, daha fazla görüşme yapmayı planlıyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yeni koronavirüs yardım paketini görüştüklerini ve Beyaz Saray ile yeni paket üzerinde bu hafta bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi. 50 dakika süren telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Pelosi, "umutluyum" diye konuştu. Pelosi, yeni koronavirüs yardım paketi üzrinde Trump yönetimi ile bir uzlaşma arayan Demokratkların liderliğini üstlenmiş durumda.

Shell 7-9 bin kişiyi iştern çıkarmayı planlıyor

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Royal Dutch Shell, petrol ve gazdan düşük karbonlu enerjiye dönüşümü sürecinde iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 7-9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.



2019 sonu itibariyle 83 bin çalışanı bulunan Shell, 1500 kadar çalışanın gönüllü ayrılmasının beklendiğini belirtirken, yapılacak yeniden organizasyon ile yılda 2-2,5 milyar dolar tasarruf hedeflendiğini de ifade etti.