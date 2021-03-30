Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Mart 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Yurt dışında Almanya enflasyon ve Euro Bölgesi güven endeksleri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Yeni haftanın ilk gününde 8,20'nin üzerine tırmanan dolar/TL, yeni günün ilk dakikalarında 8,28'in üzerini test etti. Sonrasında gece boyu bir miktar gevşeyen dolar, 8,25 civarında dengelendi. Euro/TL ise 9,75'in üzerini gördü.

Yurt dışı: Asya borsaları, küresel bankacılık hisselerinde düşüşe yol açan hedge fon temerrüdünün yarattığı kaygıların azalmasıyla karışık seyretti. ABD Hazine tahvil getirileri ise enflasyonun artacağı endişesiyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 civarı artıda seyrederken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,1 düştü. Çin lokomotif endeksi CSI300 ise yüzde 0,18 yükseldi.

Petrol: Petrol fiyatları, Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılıp gemi trafiğinin normale döndürülmesi ve petrol üretim kısıtlamalarının uzatılmasının gündemde olduğu bu haftaki OPEC+ toplantısına dikkatlerin çevrilmesiyle hafif yükseldi. Brent petrolün varili 65 doların üzerinde işlem görüyor.

Altın: Altın fiyatları, dolardaki ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışla iki haftayı aşkın süredir olan dip seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,705 dolara indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Ekonomi yönetiminde bir kritik görev değişikliği daha yaşandı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, güncellenen risk haritasını paylaşarak, yeni tedbirleri açıkladı. Güncellenen risk haritası da paylaşılırken Türkiye'de tek mavi il Şırnak oldu. 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkede yetişkinlerin yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar COVID-19 aşısı olmaya hak kazanacağını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacağını ifade etti.



ABD genelinde koronavirüs vakalarını ve ölümlerin artması üzerine Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, salgınla mücadelenin sona ermediği ve "kötü sona" yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Japonya İstatistik Ofisi şubat ayı işsizlik oranını açıkladı. Veriler ülkede işsizlik oranının şubat ayında yüzde 2,9 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3 düzeyinde olması yönündeydi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak (10.00).

TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla ilk kez kamuoyu önüne çıkması bekleniyor. Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif görüşülecek, Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ile Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak. (14.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısı gerçekleştirilecek (15.00).

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (16.00), Conferance Board Tüketici Güven Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

Avrupa'da Almanya enflasyon ve Euro Bölgesi güven endeksleri verileri ön plana çıkıyor. Almanya'da Şubat ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,3 artmıştı. Euro Bölgesinde Ekonomik Görünüm Endeksi 93,4, Tüketici Güven Endeksi -14,8 seviyesinde açıklanmıştı.