Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Mart 2022)

Yurt içinde günün tek verisi ekonomik güven endeksi olurken, yurt dışında Almanya enflasyon, ABD'de final GSYH ve ADP özel sektör istihdamı verileri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, hafta ortasına 14,60'lı seviyelerden başlarken euro/TL, 16,25 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların müzakerelerde sona erdirilebileceği yönünde umutların artmasıyla yükselişte. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükselerek 4 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Asya borsalarının çoğu artıda.

Petrol fiyatları yüzde 1 civarı yükseliş kaydederek 108 doların üzerine çıkarken altın fiyatları ise sınırlı yükselişle 1.925 dolar civarında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Sözcüsü Steffen Hebestreit, ABD, Fransa, İngiltere, İtalyan ve Almanya liderlerinin görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin’i ateşkesi kabul etmeye çağırdığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas’ta Rusya’ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaparak, “Rusya’nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok” dedi.

Türkiye’deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından açıklama yapan Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" dedi.

Polonya hükümeti, Rusya’dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı.

Şili Merkez Bankası, faiz oranını 150 baz puan daha artırdı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımlayacak. Endeks Şubat ayında yüzde 2,6 düşüşle 98,2 puana inmişti (10.00).

TBMM Genel Kurulunda Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (14.00) .

Euro Bölgesi için ekonomik görünüm, sanayi, hizmet ve tüketici güven endeksleri yayımlanacak. Ekonomik görünüm endeksinin 114,0 puandan 109,7 puana, sanayi sektörü güven endeksinin 14,0 puandan 9,0 puana inmesi bekleniyor (12.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya enflasyon rakamları olacak. 6 Eyaletten gelen rakamların ardından Ülke geneli için Mart ayı öncü enflasyon rakamları ekranlara düşecek. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 artış göstermişti. Analistlerin beklentisi Mart ayında enflasyonun aylık yüzde 1,6 artış göstererek, yıllık yüzde 6,2 seviyesine çıkacağı yönünde oluştu (15.00).

ABD'de cuma günü açıklanacak işgücü göstergelerine öncü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı gelecek. ADP, Şubat ayında özel sektör istihdamının 475 bin arttığını açıklamıştı. Geride bıraktığımız ay için istihdam beklentisi 450 bin seviyesinde belirlendi (15.15).

ABD'den izlenecek diğer veri 2021 yılı son çeyrek dönemine ilişkin final GSYH rakamları olacak. GSYH ikinci tahminde yüzde 7,0 artış göstermişti. Piyasa beklentisi son verinin de aynı seviyede geleceği yönünde (15.30).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Richmond Fed'in ev sahipliği yaptığı Kırsal Amerika'da Hibrit Yatırım Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak (16.15).

ABD'nin son verisi her hafta çarşamba günü açıklanan ve petrol işlemcileri tarafından yakından takip edilen DoE petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (17.30).