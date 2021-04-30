Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Nisan 2021)

Haftanın ve ayın son gününde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilirken iş dünyası için pandemi desteklerinin süresinin uzatıldığına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt içinde ticaret, turizm ve bankacılık sektörü verileri, yurt dışında Avrupa'da ülkelerden büyüme, ABD'den kişisel gelir ve harcamalar verileri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Dün günün ilk bölümünde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumundaki mesajlarıyla 8,13'e kadar gerileyen dolar/TL, sonrasında düşüşünü geri aldı ve hafta boyunca olduğu gibi günü 8,20 civarında tamamladı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 8,21-8,22 düzeyi hakim. Euro/TL ise 10 liranın altındaki seyrini sürdürüyor ve 9,96-9,97 bandında değerleniyor.

Piyasalar: Ayın son işlem gününde Asya borsaları gerilerken dünya genelindeki hisse senedi piyasaları ABD'de ekonomik büyümenin hızlanması ve Fed'in ekonomiye destek vermeye devam etme taahhüdünün risk iştahını kuvvetlendirmesinin ardından rekor seviyeye yakın seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 düşerken, dünya genelindeki hisseleri izleyen MSCI endeksi tarihi zirveyi gördükten bir gün sonra hafif değişim gösterdi. Endeks ay başından bu yana yüzde 5,1 yükseldi.

Petrol fiyatları yaz aylarında yakıt talebinin artacağına ve ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilere rağmen Hindistan ve Brezilya'da COVID-19 salgınının yayılmasını sınırlamaya

yönelik daha kapsamlı tecrit uygulaması devreye alınacağı endişeleriyle altı haftanın en yüksek seviyesinden geriledi ancak aylık bazda kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 68,27 dolara geriledi.

Altın fiyatları ABD GSYH büyümesindeki artış ve yüksek seyir izleyen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle gerileyerek bir ayın en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 1.765 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen ve işverenin iş akdini feshetmesini yasaklayan, 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki süreler 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Süresi uzatılan maddeler belirli durumlar haricinde iş sözleşmesinin feshedilmesini yasaklarken, bu süre zarfında ücretsiz izne ayırma hakkı da veriyordu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile COVID-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören desteğin süresi 1 ay uzatıldı. Ayrıca işyeri kira olanlara, Büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilmesine ilişkin hüküm de 1 ay süreyle uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı etkinlikte salgın döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle memur ve esnaflar için hazırlanan yeni destekleri açıkladı. Mayıs ayı memur maaşlarının ayın 10'unda hesaplara yatırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den 1.100 TL'den çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 lira olarak yeniden başlatılacak.

19 Mart 20211 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedilen İstanbul Sözleşmesinin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihi, bugün yayınlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Kabul edilen torba teklifle birlikte pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durdurulacak. Torba kanun içerisinde yer alan diğer düzenlemelerin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Çin'de imalat sektörü ve hizmet sektörü aktiviteleri Nisan ayında bir önceki aya göre daha yavaş bir hızla büyüdüler. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Nisan ayında Mart ayındaki 51,9 puandan 51,1 puana geriledi. Analistler ise resmi imalat PMI'nın

51,7 olmasını bekliyorlardı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) dış ticaret, turizm, katı yakıtlar (10.00) verilerini açıklayacak. Mart ayında öncü verilerle ihracat yüzde 42,18 artışla 18,99 milyar dolar, ithalat yüzde 25,80 artışla 23,68 milyar dolar olurken, ticaret açığı 4,69 milyar dolar seviyesinde gelmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mart ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı verilerini duyuracak. Koronavirüs salgınının etkisiyle yabancı ziyaretçi sayıları bu yıl da düşük gelmeye devam ediyor. Şubat ayında yüzde 69,96 düşüşle 537 bin 976 yabancı ziyaretçi sayısı açıklanmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Mart sonu itibarıyla sektörel rakamları açıklayacak. Geçen yılın ilk çeyrek döneminde bankacılık sektörü 15,22 milyar TL net kar açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı kesinleşmiş ve Haziran-Temmuz ayları planlanan ihale takvimini açıklayacak. Hazine, Mayıs ayı için 2'si ilk ihraç olmak üzere 7 ihale planlandığını açıklamıştı.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun bir veri akışı olacak.

Avrupa'da ilk önemli veri Almanya'dan gelecek büyüme rakamları olacak. Almanya'da 2020 yılı son çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş GSYH dönemsel yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 3,7 gerilemişti (11.00).

Avrupa'da diğer önemli veriler Fransa tüketici fiyatları, GSYH (09.45), İspanya GSYH (10.00), İtalya GSYH (11.00), İtalya tüketici fiyatları (12.00), Euro Bölgesi GSYH ve tüketici fiyatları (12.00) olacak.

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, istihdam maliyet endeksi (15.30), Chicago PMI (16.45), Michigün Tüketici Güven Endeksi (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) yakından takip edilecek.