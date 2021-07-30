Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Temmuz 2021)

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve turizm verileri, yurt dışında ABD verileri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: ABD Doları'nın zayıflamasıyla 8,4335 ile son 6 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugün 8,45-8,46 civarında alıcı buluyor. Kur dün 16 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 8,4335'i gördükten sonra 8,45'in üzerinde günü tamamlamıştı. Dün 10,04'e kadar çekilen euro/TL ise 10,0680'den günü bitirmişti. Euro/TL için de bu sabah 10,06-10,07 zeviyeleri geçerli.

Küresel piyasalar: Asya borsaları gerileyerek, geçen yıl mart ayında küresel pandemi nedeniyle tecrit uygulamalarının başlamasından bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetmeye hazırlanırken; dolar Fed'in ekonomiye verdiği desteğin devam edeceği beklentileriyle bir ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,85 geriledi.Endeks haftalık bazda yüzde 6.5'ten fazla ekside bulunuyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,71 düşüşle art arda 11. ayda ayın son işlem gününde düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatları Fed'in ekonomiye verdiği desteği azaltmayacağı ve yakın vadede faiz artırımına gitmeyeceği işaretlerinin yeniden gündeme gelmesiyle iki aydan uzun sürenin en büyük haftalık kazanımlarıyla haftayı kapatacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.832 dolar ile 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.827 dolar ile yatay seyrediyor.

Petrol fiyatları gerilese de talebin arzdan daha hızlı artmasıyla haftayı güçlü kazanımlarla bitirmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1.75 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,5 düşüşle 75,65 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine Bakanı Lütfü Elvan, KDV oran indirimlerinin süresinin 2 ay daha uzatıldığını belirterek, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin de Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin koronavirüsün yarattığı acil durumun sona erdiğini ilan ederken öncelikli odak noktasının tıbbi veriler olacağını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in verilerine göre, ABD'de güçlü ekonomik toparlanma rekor sayıda şirketin kredi notlarının yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden, Corona virüsüyle mücadelede milyonlarca federal çalışan için yeni kurallar getiren bir dizi düzenleme açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Biden, federal çalışanlardan aşı olduklarını göstermelerinin isteneceğini, bunu yapmadıkları takdirde de zorunlu maske kullanımı, haftalık test, sosyal mesafe, iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara tabi olacaklarını belirtti.

Garanti Bankası'nın da hissedarı olan İspanyol bankacılık kuruluşu BBVA, 2. çeyrekte net karının 701 milyon euro olduğunu bildirdi. Piyasa beklentisi karın 370 milyon euro seviyelerinde kalacağı yönündeydi.

GÜNÜN AJANDASI

Ayın son iş günü her zaman olduğu gibi TÜİK tarafından dış ticaret istatistikleri yayımlanacak. TÜİK ayrıca Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ve 2.çeyrek döneme ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak (10.00).

Günün diğer turizm verisi ise Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklayacağı yabancı ziyaretçi sayıları olacak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin iç borçlanma ve ihale programını açıklayacak.

Yapı Kredi Bankası, 6 aylık finansal sonuç raporunu açıklayacak.

Avrupa piyasaları veri akışı Almanya'da yılın 2.çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamları ile başlayacak. Yılın ilk çeyreğinde Almanya'da GSYH dönemsel yüzde 1,8, yıllık yüzde 3,1 düşüş göstermişti.

Öğlen saatlerinde bu kez Euro Bölgesi GSYH rakamları izlenecek. Bölgede ilk çeyrekte GSYH dönemsel yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,3 daralmıştı. Euro Bölgesinin diğer verileri öncü tüketici fiyatları ve işsizlik oranı olacak (12.00).

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar (15.30), istihdam maliyet endeksi(15.30), Chicago PMI (16.45) ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (17.00) izlenecek.

Fransa, Litvanya, Çekya, İspanya, Avusturya, İtalya, Portekiz, Hong Kong, Meksika ve Kanada, günün diğer GSYH verilerini açıklayacak ülkeleri olacak.