Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Ağustos 2020)

31 Ağustos 2020

Küresel piyasalar... Veri bakımından yoğun geçecek olan haftanın ilk işlem gününde Asya ve ABD vadelilerinde yükselişler yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks geçen haftayı yüzde 2.8 kazanımla kapatmıştı. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,7 artışla 2015 ortasından bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'ın beş büyük Japon şirketinin her birinde yüzde 5'ten fazla hisse satın aldığı haberlerinin desteğiyle yüzde 1,9 yükseldi. ABD'de vadeli endeks kontratlarında yüzde 0,5'i aşan yükselişler yaşanıyor.

Türkiye piyasaları... Yurt içinde ise gözler saat 10.00'da açıklanacak olan 2. çeyrek GSYH rakamlarında olacak. Türkiye'nin yüzde 10 civarı bir daralma kaydetmesi beklenirken veri öncesinde dolar/TL ve euro/TL sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 7,34 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,74 seviyesinden işlem görüyor. Büyüme verisinin yanı sıra ağustos ayı dış ticaret verileri de açıklanacak.

Altın 2.000 dolara yaklaşıyor: Altın fiyatları doların zayıf seyretmesi ve Fed'in yeni politika çerçevesinin faizlerin bir süre düşük kalacağını ortaya koymasıyla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Asya piyasasındaki ilk işlemlerde 1.976 dolar ile 19 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0,3 artışla 1.969,98 dolarda bulunuyor.

Petrol 46 doların üzerinde: Arz fazlasından dolayı talep COVID öncesi seviyelere dönmekte zorlansa da küresel destek önlemlerinin etkisiyle hafif yükselirken Brent petrolü vadeli kontratları art arda beşinci aylık kazanımı kaydetmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 46,09 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 artışla 43,15 dolara yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi

Sanayide çarklar yeniden hızlandı: Sanayide üretim ağustosta hızlandı. İç pazardaki talep artışının yanı sıra ihracat pazarlarında başlayan toparlanma ile birçok sektörde kapasite kullanım oranlarını yukarı çekti. Yüksek talebe yetişmek için üç vardiyaya kadar çıkan otomotivci tam kapasiteye yaklaşırken, tekstil ve mobilya ihracatla gaza bastı. Kimya, beyaz eşya, demir-çelik, makine, maden ve iklimlendirmede üretim kapasiteleri geçen yıla yaklaştı. Sanayiciler, eylül ayına daha da umutlu giriyor.

Sanayide çarklar yeniden hızlandı

Etil alkolde yüzde sıfır gümrük vergisi uygulamadan kaldırılıyor: Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatında 25 Mart tarihinden bu yana uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi 14 Eylül'de kaldırılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, 14 Eylül'den geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Otomotiv dünyası ÖTV artışı için ne dedi? Ağustos satışlarında %200’e yakın artış öngören otomotivciler, eylülden daha da umutluydu. Ancak dün açıklanan ÖTV düzenlemesi sektörde yeniden belirsizlik yarattı. Yerli araçların giriş versiyonlarına olumlu, kalan büyük kısma olumsuz etki bekleniyor.

Otomotiv dünyası ÖTV artışı için ne dedi?

Türk futbolunda tarihi anlaşma: 1925 yılında kurulan Göztepe Spor Kulübü yabancıların dikkatini çekti. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve İsviçreli bir şirket Türk futbol tarihine geçecek anlaşmayı imzalamak üzere.

Göztepe, İsviçrelilerle el sıkışıyor

DÜNYADAN GELİŞMELER

Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık destek paketi talebi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle 1,3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği belirtildi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

'ABD'nin çukurdan çıkması vakit alacak': Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinde büyümenin üçüncü çeyrekte toparlandığını ancak ekonominin pandeminin etkisi ile içine düstüğü "derin çukurdan" çıkmasının vakit alacağını ifade etti.



Çin'in 2020 büyüme beklentisi artırıldı: Moody’s, Çin’in 2020 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 1’den yüzde 1,9’a artırdı, 2021 büyüme tahminini de yüzde 7 olarak belirledi.



Japonya'da sanayi üretiminde artış beklentilerin üzerinde: Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 8 arttı. Ekonomistler ise sanayi üretiminde yüzde 5,8 artış bekliyorlardı.



Trump-Biden arasındaki fark kapanıyor: ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimine yönelik yapılan anketler, Trump'ın adaylığının resmileştirildiğini Cumhuriyetçi Parti Kongresi sonrasında Biden ile Trump'ın arasındaki farkın azaldığını gösterdi.

ABD, 3. çeyrekte yüzde 30 büyüyecek: Goldman Sachs ABD ekonomisi için 2020 üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini 3.5 puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkardı. Yapılan açıklamada GSYH büyüme beklentisinin yükseltilmesinde Temmuz ayı kişisel harcama ve kişisel gelir verilerinin yanı sıra perakende satış rakamlarının etkili olduğu vurgulandı.

Goldman 2020 dördüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 6'ya indirdi. 2021 ilk çeyrek büyüme tahminini de yüzde 9.5'ten yüzde 8'e çekti.





