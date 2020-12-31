Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Aralık 2020)

Dünyanın tamamında etkili olan koronavirüs salgınının esir aldığı 2020 yılının son günü geldi çattı. DÜNYA Ailesi olarak, 2021 yılının pandemi sürecinin noktalandığı, piyasaların ve ekonomilerin 2020 yılında başlayan toparlanma trendini sürdüreceği, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz.

Çinli cep telefonu devi Oppo’nun Türkiye’deki yeni üretim üssünü DÜNYA Gazetesi görüntüledi. Tadım Kuruyemiş’in Tuzla’da bulunan fabrika binasını iki ay önce kiralayan Oppo, şubat ayında üretime geçecek. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yakın zamanda üretime geçeceklerini doğrulayarak, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::..

Yurt içi: Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve piyasalara verdiği mesajlarla 8,58 zirvesinden düşüşe geçen dolar/TL, 7 haftalık periyotta yaklaşık yüzde 15 geriledi. 2020'nın son işlem gününe de dolar/TL 7,36-7,37 bandında hafif düşüşle başlıyor. Euro/TL de benzer bir tabloyla 9,05'li seviyelerden işlem görüyor.

Yurt dışı: Dünya borsalarının büyük bir kısmı bugün tatil nedeniyle kapalı veya yarım gün işlem görecek. Asya borsalarında, açık olan piyasalarda özellikle de Çin endeksleri 2020 yılının son gününde yüzde 1 civarı yukarı yönlü bir seyir izleseler de ABD vadeli endekslerinde yatay, hafif aşağı yönlü bir hareket görülüyor. Altın ve petrol fiyatları ise yatay seyirde. Altının onsu 1.887 dolardan brent petrolün varili ise 51,50 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yılın son günü yurt içinde dış ticaret rakamları açıklanacak. Kasım ayı için Gümrük verileri ile ticaret 5,07 milyar dolar açık vermişti. TÜİK kesinleşmiş rakamları saat 10.00'da duyuracak. Aynı saatte hizmet üretici fiyat endeksi verileri de yayımlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın 3.çeyrek dönemi için brüt borç, net borç, garantili dış bor ve kamu net borç rakamlarını açıklayacak. (12.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca önümüzdeki 3 aya ilişkin ihale programını da duyuracak. Bir önceki ay açıklanan kesinleşmemiş programa göre Ocak ayında 6 ihale yapılması planlanmıştı.

Ayrıca yılın son haftalık para banka verileri ile menkul kıymet istatistikleri duyurulacak. (14:30) ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Bilim Kurulu toplandı: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "aşı" gündemiyle dün toplandı. Sağlık Bakanı Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." dedi. Sağlık Çalışanları Yılı" olan 2021'e sağlık çalışanlarını aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacaklarını ifade eden Koca, vatandaşların konumlarına göre risk sıralamasını web sitesinden takip edeceğini, aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarının anlık ve canlı olarak paylaşılacağını aktardı.

İkramiye tarihleri belli oldu: Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

Bitcoin 30 bin dolara koşuyor: Haftalardır yükselişini sürdüren Bitcoin ise bu sabah saatlerinde 29 bin 280 dolarla rekor kırarken 30 bin dolara bir adım daha yaklaştı.