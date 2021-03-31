Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Mart 2021)

Ayın son günü veri bakımından hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun geçecek. Bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik kapatma davası için karar verecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Dün yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 8,45 seviyesini gören dolar/TL, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun faizlerin enflasyonun üzerinde tutulacağı mesajları sonrası 8,30'lara gerilemişti. Dolar/TL bugüne de 8,30'un hemen üzerinde yatay hareketlerle başlıyor. Euro/TL için ise 9,79-9,80 seviyeleri mevcut.

Türk Lirası üzerinde son dönemde baskı unsuru yaratan ABD tahvil faizleri dün yüzde 1,77'yi gördükten sonra 1,70 seviyesine çekilmişti. Bu sabah yeniden yönünü yukarı çeviren faizler 1,74 düzeyine yükseldi. Tahvil getirilerindeki artışın desteklediği ABD Doları Endeksi ise son 5 ayın zirvesi olan 93,45'i gördü.

Yurt dışı: Asya borsaları bugün gerilerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bir haftalık zirvesi olan 682,36'dan 680,04'e geriledi ve geçen ay ulaştığı tüm zamanların zirvesi olan 745,89'dan bir hayli uzakta görünüyor. Japonya'nın Nikkei endeksi, Japonya'da fabrika üretim miktarının Şubat ayında düştüğünü gösteren verilerle yüzde 0,7 gerilerken, Çin lokomotif endeksi ise yüzde 1,1 düştü.

Petrol: OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin Perşembe günü yapacağı toplantıda üretim disiplininin Mayıs ayında da devam etmesi yönünde karar alınacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 64,45 dolar seviyesine yükselirken ABD ham petrolü 61 dolara yaklaştı.

Altın: ABD Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareketin sürmesi altına ilgiyi azaltmaya devam ediyor. Dün 1.691 dolar desteğini de aşağı kıran spot altın fiyatı, bu sabah 1677 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e indirdi. Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, devam eden belirsizliklere rağmen 2021’de dünya ekonomisinde toparlanma ve büyüme beklentilerinin arttığını söyledi.

Halka arz sürecini geçen hafta tamamlayan ve yerli yabancı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşan Naturelgaz hisseleri, 1 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat ve "NTGAZ.E" kodu ile işlem görmeye başlayacak.

Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle şubat ayında kapanan fabrikaların iyileşen talebi karşılamak için mart ayıda üretimlerine yeniden başlamaları ile imalat sektörü aktivitesi beklentilerin üzerinde büyüdü. Çin'de imalat PMI, mart ayında 51,9 puana yükseldi. Beklenti 51,2 puan seviyesindeydi. Mart ayında hizmet sektörü de şubat ayına göre çok daha hızlı büyüdü ve 56,3 puana yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden'in bugün ABD çelik sektörünün önemli merkezlerinden Pitssburg'da açıklayacağı altyapı yatırım paketinin 2,25 trilyon dolar büyüklüğünde olması bekleniyor.

Elon Musk tarafından kurulan ve ABD merkezli SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve 2020 yılı ikinci yarıyılı için elektrik ve doğal gaz fiyatlarını duyuracak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönemin borç stoku verilerini açıklayacak. Brüt dış borç stoku bir önceki dönem 435,1 milyar dolar, net dış borç stoku 262,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu (12.00) .

TCMB aylık para ve banka istatistiklerini duyuracak (14.30).

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

İngiltere'de final GSYH, işletme yatırımları ve cari denge (09.00), Almanya işsizlik rakamları (10.55), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (12.00), Avrupa piyasalarında öncelikli takip edilecek veriler olacak.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00) ve DOE petrol stokları izlenecek.