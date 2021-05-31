Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Mayıs 2021)

Yurt içinde büyüme verileri günün en önemli verisi olarak ön plana çıkarken kademeli normalleşme sürecinde yeni adımların ve takvimin açıklanmasının beklendiği Kabine toplantısı izlenecek. Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu haftanın ilk gününde Almanya enflasyonu ve OECD'nin 37 ülkeye ilişkin ekonomik görünüm raporu açıklanacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, oldukça kritik verilerin açıklanacağı haftaya 8,57 düzeyinde yatay bir başlangıç yapıyor. Euro/TL ise haffif yukarı yönlü hareketle 10,46-10,47'lerde değerleniyor.

Piyasalar: Asya borsaları, ABD'de Mayıs ayı işsizlik rakamlarının istihdamdaki öngörülen toparlanmayı teyit edeceği ve böylece küresel ekonomideki toparlanmanın devam edeceği beklentisiyle kazanımlarını üçüncü haftada da sürdürdü. Geçen haftayı yüzde 2,2 kazanımla kapatan Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 0,3 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 düştü. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,4 geriledi.



Altın ve petrol: Geçen hafta 1.912 dolar ile 8 Ocak 2021'den bu yana yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören spot altının ons fiyatı, haftanın ilk gününde 1.907 dolar düzeyinde. Petrol fiyatları ise 69 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Bugün Türkiye'nin gözü kulağı saat 15.00'te başlayacak olacak Kabine toplantısında olacak. Kabine'nin iki hafta aradan sonra toplanarak kademeli normalleşme ile ilgili yeni adımları görüşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme takvimini açıklarken, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Haziran'ı işaret etmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), yıllık takviminde cuma günü görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu yayımlamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.

Beyaz Saray altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik harcamaları arttıracak 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini cuma akşamı açıkladı.

Çin'de imalat sektöründü büyüme Mayıs ayında, ham madde maliyetlerinin 2010'dan bu yana görülen en hızlı artışı göstermesinin etkisi ile düşüş gösterdi.

Çin Merkez Bankası yuan için ABD Doları karşısında günlük hareket bandı orta noktasını son 3 yılın en yüksek seviyesinde belirledi. Ticaret ağırlıklı kur sepeti endeksi de 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, İran enerji sektörüne uygulanan yaptırımlara rağmen Mart ayında İran'dan 1 milyon 33 bin varil petrol ithalatı yapıldı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde yeni haftaya önemli bir veri ile başlanacak. TÜİK, yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamlarını açıklayacak (10.00).

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü. Beklentiler ilk çeyrek bazında yüzde 6,5; 2021 yılı için ise yüzde 5,5 büyüme yönünde oluştu.

TÜİK motorlu kara taşıtları verilerini de açıklayacak. (10.00)

Almanya'dan gelecek enflasyon verileri, Avrupa'nın en ön plana çıkan gündemi olacak (12.30). Almanya'da Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,0 artış göstermişti.

OECD'nin 37 üye ülkeye ilişkin tahminlerini içeren "Ekonomik Görünüm Raporu" açıklanacak (12.00).

ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacaklar.