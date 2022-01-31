Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (31 Ocak 2022)

Haftaya yurt içinde ticaret ve turizm istatistikleriyle başlanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi GSYH ve Almanya enflasyon rakamları öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanacak.Toplantıda, COVID-19 salgınında son durum, ekonomideki gelişmeler, Rusya-Ukrayna gerilimi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta FED'in mart ayında faiz artışına işaret etmesiyle güçlenen ABD Doları etkisiyle 13,66'ya kadar yükselen dolar/TL, haftanın son gününde yeniden 13,50'lere dönmüştü. Dolar/TL, yeni haftanın ilk, ayın son gününde ise 13,52 civarında sakin seyrediyor. Euro/TL, 15,10 seviyesinden işlem görüyor.

Asya borsaları, İngiltere'den faiz artırımı ve ABD'den karışık istihdam ve imalat PMI verilerinin gelmesi beklenen haftanın ilk gününde yükselirken, artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Çin yeni yılı tatili nedeniyle işlem hacminde düşüş gerçekleşti. Japonya'nın Nikkei endeksi yerel imalat PMI verileri ve perakende satışlarının beklentilerin altında kalmasına rağmen, 14 ayın dip seviyesini görmesinin ardından toparlanarak yüzde 1 yükseldi.

Petrol fiyatları, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da görülen gerilim ve arz sıkıntılarına dair endişelerden destek bularak aylık bazda neredeyse bir yılın en büyük kazanımını elde etmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı Cuma günü 69 sent yükselmesinin ardından bugün yüzde 1,2 artarak 91,10 dolara yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.788 dolara gerileyerek dünkü seansta kaydettiği ve 16 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1,779.20 dolara yakın seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doları ve faizi düşürdüklerini enflasyonun da düşeceğini belirterek “Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Bakın tekrar ediyorum faizle mücadelemizi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki, enflasyondan inecek daha düşecek” dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu yatıştırmak için daha agresif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu değerlendirmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını seçebileceğini söyledi.

Çin'de imalat sektöründe büyüme Ocak ayında ivme kaybetti. Konut sektöründeki gelişmeler, COVID-19 salgınına karşı tedbirler ve mevsimsel yavaşlama Çin'in imalat sektöründe büyümeyi frenledi.

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesinde büyüme Ocak ayında, Omicron varyantı ile mücadele için alınan tedbirlerin tüketici güvenini vurmasının etkisiyle yavaşladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İrlanda'nın kredi notunu yükseltti.

BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı bugün saat 08.00'den itibaren yüzde 20’ye düşürüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin dış ticaret ve 2021 yılının son çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TCMB, 2021 yılı 3.çeyrek dönemine ilişkin "Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri (Uluslararası Ödemeler Bankası-BIS İstatistikleri)" raporunu açıklayacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aralık ayı için yabancı ziyaretçi sayıları duyurulacak (11.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2021 yılı için sektörün toplulaştırılmış bilgilerini açıklayacak (14.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı için M3 ve M1 büyüme rakamlarını duyuracak (14.30).

Euro Bölgesi'nde 2021 yılının son çeyreğine ilişkin öncü GSYH verileri açıklanacak. Bölgede üçüncü çeyrekte dönemsel yüzde 2,2, yıllık yüzde 3,9 büyüme yaşanmıştı (13.00). Yılın son çeyreği için beklenti dönemsel yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,7 artış olacağı yönünde oluştu.

Almanya'da enflasyon rakamlarının ocak ayı öncü verileri yayımlanacak (16.00). Piyasalar tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,3 düşüş beklerken, yıllık verinin yüzde 4,3'e ineceğini düşünüyorlar.

ABD'de ise Chicago PMI (16.45) ve Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (18.30) rakamları yayımlanacak. ABD'de ayrıca 13 ve 26 haftalık bono ihaleleri gerçekleştirilecek.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly (19.30) ve Kansas City Fed Başkanı Esther George (20.40), günün konuşması beklenecek yetkilileri olacak.