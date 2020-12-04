Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Dün enflasyondan gelen kötü sürprizle dalgalanmasına karşın günü düşüşle kapatan dolar/TL, bu sabah hafif artışla yeniden 7,80'in üzerinde. Euro/TL de benzer grafikle 9,48-9,49 bandında değerleniyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, haftanın son gününde Asya tarafında Japonya'daki hafif düşüşlerin dışında yeşil ekranlar çoğunlukta. ABD vadelilerinde de sınırlı yükselişler yaşanıyor. ABD endeksleri dün destek paketi ve aşı ile ilgili olumlu gelişmeler ile birlikte primli seyrettikleri seansta kapanışa dakikalar kala Pfizer’in 2020 yılı için planladığı 100 milyon dozluk aşı temin hedefini tedarik zinciri sorunları sebebi ile 50 milyona düşürdüğünü açıklaması ile satış görmüştü.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda altın fiyatları hızlı toparlanmanın ardından bir miktar geriledi. Dün 1.845 dolara yaklaşan altın fiyatları bu sabah 1.835 dolar düzeyinde. OPEC+ üyelerinin global petrol arzının 1 Ocak'tan itibaren 2 milyon varil yerine 500 bin varil artırılmasına ve üretim seviyesinin her ay gözden geçirilmesine karar vermelerinin ardından yükseldi. Sabah saatlerinde brent petrol 49,7 dolardan ABD ham petrolü ise 46,4 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün tek verisi Merkez Bankası reel efektif döviz kuru olacak. TÜFE bazlı reel efektir kuru Ekim ayında 60,66 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Gece yarısından sonra Moody'in olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin yakından izlenecek. Piyasalarda tarım dışı istihdamın Kasım ayında bir önceki aya göre daha düşük geleceği beklentisi bulunuyor. Analistlerin işsizlik oranı için beklentisi yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye gerileyeceği yönünde. Tarım dışı istihdamda ise 440 bin artış beklentisi bulunuyor. Günün diğer izlenecek verileri ABD'den dış ticaret (16.30), fabrika siparişleri (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Asgari ücret maratonu başlıyor

Türkiye'de bugün izlenecek en önemli gelişme 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret için 2021 rakamlarının değerlendirileceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı olacak. Salgın nedeniyle komisyon üyeleri online ortamda bir araya gelecek. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 TL, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Yurt içi piyasalarda Moody's'in olası Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Raporda, B2 olan kredi notunda bir artış beklenmezken negatif olan görünümün iyileştirileceğine yönelik öngörüler ağır basıyor.



ABD: Türkiye ile ticareti 100 milyara çıkarmak için çalışmalar sürüyor

ABD Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarmak üzere çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "İkili ticareti 100 milyar dolara çıkarmaya yönelik ortak hedefimize ulaşma çalışmalarımız sürüyor. Başkonsolos Daria Darnell ve Ticaret Ataşesi Spillman, MÜSİAD ile görüşerek ABD'nin Diplomatik Misyonunun ABD ve Türk şirketlerini bir araya getirmek için sağladığı bilgi ve hizmetleri ele aldılar" denildi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

JPMorgan: Gelişmekte olan piyasaların hisse senetleri 2021'de yüzde 20 değer kazanabilir

JPMorgan, yatırımcılar tarafından bu yıl büyük ölçüde görmezden gelinen gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetlerinin 2021 yılında yüzde 20 değer kazanabileceklerini bildirdi.

JPMorgan'ın global araştırma başkanı Joyce Chang, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Piyasalardaki rallide bizim gördüğümüz gelişmekte olan piyasalar yeterince satın alınmamış (under-owned) oldukları" diye konuştu.

Japonya'dan çevreci yatırımlara 19 milyar dolarlık fon

Japon hükümeti çevre dostu alanlarda yatırımları desteklemek için 1-12 trilyon yen (9-19 milyar dolar) büyüklüğünde bir fon oluşturmayı değerlendiriyon. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, oluşturulacak bu fon hükümetin gelecek hafta açıklaması beklenen üçüncü teşvik paketi içinde yer alacak.

Japonya, yeni benzinli araç satışlarını 2030 yılı ortalarında yasaklamayı ve hibrid veya elektrikli araçlara destek vermeyi planlıyor.