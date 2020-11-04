Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Kasım 2020)

04 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Küresel piyasalar, ABD'de 46. Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını yakından izliyor. Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarında yaşanan yükseliş takip edilirken dün piyasanın kapanışına doğru hız kazanan yükselişle birlikte 8,55'e dayanan dolar/TL, 8,42 seviyelerinden yeni güne başlıyor. Kur sabaha karşı yeni bir ataklar 8,47'ye kadar çıkmasına karşın sonrasında yeniden 8,42-8,43 bandında dengelendi. Euro/TL ise 9,83'ün üzerinde el değiştiriyor.



Yurt dışı: ABD'de piyasalar hala Joe Biden'in başkan seçileceğini ve Demokratların Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da çoğunluğu elde edeceğini fiyatlıyorlar. Ancak tedirginlik de var. Ancak, oy sayımlarından gelen sonuçların seçimden önce yapılan anket ve projeksiyonlarda öngörülen kadar net bir zafere işaret etmiyor olması da piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD vadelileri yüzde 0,4'lar civarında artıda işlem görürken Asya borsalarında da ağırlıklı olarak yükseliş hareketi gözlemleniyor.

Altın ve petrol: Altının ons fiyatı 1.900 doların hemen altında yatay seyrediyor. Brent petrolün varili yeniden 40 doların üzerine çıkarken fiyatlar 40,6 dolar düzeyinde

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İhracat ucuzluyor!

Türkiye, ihracatta miktar bazlı artışını sürdürürken, değer açısından kan kaybı yaşıyor. Türkiye’nin ihracatı son 5 yılda değer olarak yüzde 20'ler civarında yükseldi, ancak birim başı değer 2019 sonu itibariyle yüzde 15 düştü.

Ar-Ge’de ‘evden çalışma uzasın’ talebi

Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarla ilgili içinde uzaktan mesainin de yer aldığı pandemi düzenlemesi yasal çerçeve içine alınıyor. Yasa teklifini memnuniyetle karşılayan şirket temsilcileri, uzaktan mesai günlerinin artırılması görüşünde birleşiyor.

“Arabalarımızı 2 yılda bir muayene ettiriyoruz, binaları düşünmüyoruz”

İzmir depremi, 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un tekrar hatırlanmasını sağladı. Yasanın ardından çıkarılan yönetmeliklerle, Türkiye genelinde il bazında risk haritaları çıkarılırken, 685 bin bağımsız bölüm riskli olarak tespit edildi. Ancak yıllara yayılan bu çalışmanın ardından, binaların inşaat mühendisleri tarafından yeniden muayene edilmesi çok mümkün olmadı. Bu yüzden dükkanlara yer açmak amacıyla kolonları kesilen binalar da tespit edilemedi. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, arabasını 2 yılda bir muayene ettiren insanların, oturdukları binaların muayenesine karşı çıktığını bildirdi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD Başkanlık Seçimleri: Kazanan bugün açıklanmayabilir



Dünyanın yakından izlediği başkanlık seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı belli oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişmede son üç eyaletteki sonuçlar bekleniyor. Ülkeyi dört yıl yönetecek başkan Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan'daki sonuçlara göre belli olacak. Kesinleşen sonuçlara göre Demokrat aday Biden'ın 213, Başkan Trump'ın 174 delegesi bulunuyor. Kesin sonuçların bugün açıklanamayabileceği ifade ediliyor.