Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Mart 2021)

Haftanın krtik gündemi olan enflasyon ve büyüme verilerini geride bırakan yurt içi piyasalarda bugün TCMB'nin açıkladığı haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Verilerde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündemi olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün piyasaların kapanışına doğru 7,40'ın üzerine hareketlenen ve 7,45'in hemen altında kapatan dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerde başlıyor. Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,99-9,00 seviyelerinde değerleniyor.

Yurt dışı: ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışlara yol açtı. ABD borsalarında yaşanan düşüşün ardından, Asya borsalarında da hızlı düşüşler yaşanıyor. Japonya'da Nikkei endeksinde düşüş yüzde 2,3'e ulaşırken, Çin'de Shanghai yüzde 1,6, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,5 geriledi. ABD vadelileri de yüzde 0,8 civarı düşüşe işaret ediyor.

Altın: ABD'de uzun vadeli Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareket, altın fiyatlarını 9 ayın en düşük seviyesine yakın tutmaya devam ediyor. Dün 1.701 dolar desteğine kadar gerileyen spot altın, bu sabah 1.715 dolar civarında.

Petrol: OPEC+'nın dün başlayan ve bugün devam edecek topplantısında petrol arzında değişiklik yapılmaması yönünde bir karar çıkacağı beklentileri fiyatları yukarı çekti. Brent petrolün varili 64,70 dolardan, ABD ham petrolünün varili de 61,60 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

İki yeni şirket daha Borsa İstanbul'da yerini almak için halka arz sürecini başlattı. İşbir Sentetik ile Biotrend Enerji'nin halka arzına ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat senatörlere Temsilciler Meclisi’nde onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin Senato’da da kabul edilmesi için pakete tam destek vermeleri çağrısı yaptı.

Fed'in Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde toparlanmanını yılın ilk haftalarında ılımlı bir hızla devam ettiğini ve işletmelerin önümüzdeki haftalar için iyimser olmaya devam ettiklerini ortaya koydu.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Şubat ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kurlarını açıklayacak. Ocak ayında TÜFE bazlı kur 66,28, Yİ-ÜFE bazlı kur 78,63 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. (14.30).

Yurt dışında en önemli gündem Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olacak. Powell, WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Zirveye Powell'ın yanı sıra çeşitli şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile iş ve işçi bulma kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılacaklar (20.05).

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde perakende satışlar ve işsizlik oranı açıklanacak (13.00).

OPEV ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.