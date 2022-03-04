Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Mart 2022)

Haftanın merakla beklenen verisi olan ABD işgücü istatistikleri takip edilecek. Yurt içinde tek veri reel kur endeksleri olacak. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler yine gündemin en önünde yer alacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün gün ortasına doğru 14,10 seviyelerinin üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 14,10-14,15 bandında seyrediyor. Euro/TL ise 15,60-15,62 seviyeleri hakim.

Asya hisse piyasaları ve euro, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'ya ait nükleer enerji santrali yakınlarında yangın çıktığı haberlerinin etkisiyle sert düşüş kaydetti. Petrol fiyatları ise yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 585.5 ile Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Rusya ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sırasında Zaporoji nükleer santralinde yangın çıktı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporiji'nin güvenli şekilde kapatıldığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'ya saldırının tetiklediği yeni uluslararası yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı ekonomisini korumak için aldığı tedbirleri işaret ederek Rusya'nın kredi notunu BB+'dan CCC- seviyesine indirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yılın sonunda ve sonrasında beklentilerin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde Fed'in faiz oranlarını daha da artırma esnekliği olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak adaylığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve müttefiklerin, Rusya’nın enerji tedarikindeki konumunu geriletmeye çalıştıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak (10.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na katılacak (11.00).

TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (14.00).

Günün tek verisi TCMB tarafından açıklanacak reel kur endeksleri olacak. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak ayında bir önceki ay gördüğü dip seviyesinden 52,89 puana yükselmişti (14.30).

Avrupa piyasalarında ilk veri Almanya'dan gelecek olan ticaret rakamları olacak. Ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarıyla birlikte cari işlemler dengesi verisi de yayımlanacak (10.00).

Haftanın piyasalar tarafından merakla beklenen yurt dışındaki en önemli verisi olan ABD istihdam Şubat ayı rakamları yayımlanacak. Tarım dışı istihdam bir önceki ay 467 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı. Saatlik kazançlarda ise aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,7 artış yaşanmıştı. Piyasalarda tarım dışı istihdamın 440 bin artması, işsizlik oranının yüzde 3,9'a gerilemesi, saatlik kazançların aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,8 olması bekleniyor (16.30).

Haftanın beklenen son verisi Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (21.00).

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek.