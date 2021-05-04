Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Mayıs 2021)

Piyasalarda yurt dışında önemli bir verinin olmadığı günde, yurt içinde Hazine ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verisi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Yurt içinde döviz kurları dün olduğu gibi sakin bir seyirle güne başladı. Dolar/TL 8,25-8,30 bandında hareket ederken euro/TL ise 9,94-9,95'lerde işlem görüyor.

Küresel Piyasalar: Asya borsalarında Japonya ve Çin'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması bölgede işlem hacimlerinin düşerken ağırlıklı olarak yatay seyir hakim. ABD vadelileri ise yüzde 0,2'ler düzeyinde düşüşte.

Altın: Dün zayıf dolar ve gerilen tahvil getirilerinin etkisi ile 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.797 doları test eden altın fiyatları, bu sabah bir miktar geriledi. Spot altının ons fiyatı 1.790 doların hemen altında seyrediyor.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları talep endişelerini yansıtmaya devam ediyorlar. Brent petrol dünkü kapanış seviyeleri olan 67,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 64,4 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçidin çökmesi sonucunda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin daha iyiye gittiğini ancak "henüz düzlüğe çıkmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde düşürülen yıllık sığınmacı kotasını 15 binden 62 bin 500'e yükseltti. Biden, düşük kotanın "ABD'nin değerlerini yansıtmadığını" söyledi.

JP Morgan Küresel İmalat PMI Endeksi, nisan ayında 55.8 puana yükselerek 2010 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Endekste yer alan 24 ülkeden 21'inde işletme koşullarının iyileştiği görülürken, yalnızca Meksika, Myanmar ve Filipinler'de daralma sinyali alındı.

Dünyanın en büyük yardım vakıflarından birinin milyarder kurucuları Bill ve Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerinin ardından dün boşanma davası açtılar ancak yardım çalışmalarını beraber sürdürme sözü verdiler.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez piyasaya sunarken, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satacak.

Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu (10.00), reel efektif döviz kuru verilerini (14.00) açıklayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüşecek (15.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

ABD'de dış ticaret (15.30), fabrika siparişleri (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Çin ve Japonya piyasaları, haftanın ilk günü olduğu gibi bugün de kapalı bulunuyor.