Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Şubat 2021)

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, günün en önemli gündem maddesi olarak piyasalar tarafından yakından izlenecek. Yurt içinde ise haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerinin yanı sıra Türkiye nüfusu açıklanacak. ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'in regülatörlerle yapacağı toplantı da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Haftaya 7,30'un üzerine başladıktan sonra 6 ayın en düşük seviyeleri olan 7,10'un altını gören dolar/TL, üst üste ikinci gününde de 7,15 civarında hareket ediyor. Dolar/TL bugüne de 7,15'in hemen üzerinde başladı. Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste 6 gündür düşüş sürüyor. Euro/TL bu sabahki işlemlerde ise 8,61-8,62'ler düzeyinde.

Yurt dışı: Asya borsaları sıkı likidite koşullarına yönelik endişelerin etkisiyle geriledi, ancak şirket bilançolarının toparlanması, ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceği beklentileri ve küçük yatırımcıların piyasalarda yarattığı karmaşanın azalması risk iştahını destekledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi. ABD vadelileri de yüzde 0,2'ler düzeyinde düşüşte.

Altın ve petrol: ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında 2 ayın en yüksek seviyelerinde tutunmaya devam etmesi, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının yatırımcıların altın ve gümüş iştahlarını azalttı ve fiyatları aşağı çekti. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1.821 dolar ve gümüş fiyatı 26,43 dolar seviyelerini gördü. Petrol fiyatları ise 58,70 dolarda yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Halkbankası’ndan kullanılan esnaf kredilerinde erteleme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. COVID-19’dan zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası tarafından TESKOMB, esnaf sanatkar kredi kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan kullandıkları indirimli krediler 6 ay ertelendi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Singapur’da Mayıs ayında yapılması planlanan yıllık toplantısını korona virüs salgının nedeni ile 17-20 Ağustos tarihlerine erteledi.

Yapı Kredi’nin 2020 yılında konsolide bazda net karı 2019 yılına kıyasla yüzde 41 artarak 5 milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşirken, özkaynak karlılığı yüzde 12, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16,7 oldu. Ülke ekonomisine 2020 yılında 382.7 milyar liralık kaynak sağlayan Yapı Kredi’nin, toplam nakdi kredi hacmi 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 23 artışla 281.8 milyar liraya yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Demotrat senatörler arasında yapılan toplantının ardından konuşan Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Demokratların büyük bir COVID-19 yardım paketi üzerinde birlik içinde olduklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri günün takip edilen verileri arasında yer alıyor. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB, Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak (14.30).

Günün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası(BoE) tarafından açıklanacak faiz kararı olacak. Analistler, BoE'nin bu toplantısında da faizi ve tahvil alım programını değiştirmeyeceğini düşünüyorlar. BoE faizi yüzde 0,10, tahvil alım programını 875 milyar sterlin seviyesinde tutuyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri gelecek. Avrupa'da Euro Bölgesi perakende satışları izlenecek (13.00).

ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'ın Reddit kullanıcıları tarafından alınan hisselerin piyasada yarattığı çalkantı konusunu finansal piyasa regülatörleri ile ele alacağı toplantı gerçekleştirilecek.