Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (4 Şubat 2022)

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyona ilişkin değerlendirmeleri içeren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu izlenirken, yurt dışında haftanın en önemli verisi olan ABD işgücü verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL, dün olduğu gibi 13,55-13,60 seviyelerinde değerlenmeye devam ediyor. Euro/TL için ise işlemler 15,55-15,60 aralığında seyrediyor.

Asya borsaları, Amazon hisseleri öncülüğünde yükselen ABD vadeli işlemlerinden destek bulmasına rağmen yükselmekte zorlandı. Petrol fiyatlarının yedi yılın zirve seviyesine yükselmesi yatırıcımların yüksek enflasyon baskıları karışısında faiz oranlarının yükseleceği endişelerini artırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yeni ay yılı tatillerinin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,5 yükselen Hong Kong'un Hang Seng endeksi öncülüğünde yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, LPG'nin litre satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş zamlandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için 2022 yılı ortalama enflasyon beklentisini yüzde 49,5'e, 2023 beklentisini yüzde 14,.5'e yükseltti

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türk mevduat sahiplerinin (mudi) hükümetin döviz mevduatlarının kur korumalı lira mevduatlara dönüştürülmesi programına şu ana kadar sınırlı bir iştah gösterdiklerini bildirdi.

JPMorgan Türkiye'de enflasyonun Kasım'a kadar yüzde 50 civarında olmasını bekliyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması gerektiğini, ancak enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin nereye kadar veya ne kadar hızlı artırılması gerekeceğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

İngiltere’de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlenmesinin ardından artan tepkiler sonucunda İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Johson’ın Baş Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak (10.00).

TÜİK, 2021 yılına ilişkin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıklayacak. 2020 Yılında nüfus 83,6 milyon olarak açıklanmıştı (10.00).

TCMB, Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kuru rakamlarını duyuracak. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık ayında 47,62 ile tarihi düşük seviyesine gelmişti (14.30).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek önemli bir veriyle güne başlayacak; Aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri açıklanacak. Fabrika siparişleri Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,3 artış göstermişti. Piyasalarda beklenti Aralık'ta yüzde 0,3 artış olduğu yönünde oluştu (10.00).

Fransa'da Aralık ayına ilişkin sanayi üretim rakamları gelecek (10.45).

Euro Bölgesi için Profesyonel Tahminciler Anketi (SPF) sonuçları açıklanacak. SPF Anketinde tahminciler büyüme, enflasyon ve işsizlik rakamları ile ilgili beklentilerini açıklıyorlar (12.00).

ABD'den haftanın en önemli yurt dışı verisi olan Ocak ayı istihdam rakamları gelecek. 2021 yılının son ayında tarım dışı istihdam 199 bin artışla beklentilerin altında kalmış, işsizlik oranı yüzde 3,9'a gerilemişti. Analistlerin beklentisi Ocak ayında tarım dışı 150 bin istihdam yaratılacağı, işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesinde kalacağı yönünde şekillendi (16.30).