Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Kasım 2020)

05 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: ABD başkanlık seçimlerinde sandıklar açıldıkça ibrenin Joe Biden'a dönmesiyle dün Wall Street'te yaşanan güçlü yükselişlerin ardından bu sabah Asya ve ABD vadeli endekslerinde de yukarı hareketler görülüyor. Nasdaq vadeli kontratında değer artışı yüzde 1,5'i aşmış durumda. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2018 yılı Şubat ayından bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,1 artışla son dokuz ayın zirvesine tırmanırken Güney Kore borsaları yüzde 1,5 artıda.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise bugün ABD seçimleri ve küresel piyasaların yanı sıra haftalık para banka verileri izlenecek. Dün oldukça geniş bir bantta dalgalanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,46-8,47 seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL'de 9,96'nın üzerinde hareketler söz konusu. Veri takviminin sakin olduğu günde, Anadolu Efes, Enka İnşaat, MLP Sağlık, Ülker'in üçüncü çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Petrol ve altın: Altın fiyatları, ABD seçimi haberleri ile yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı 1.907 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD'de seçim sonuçlarının netleşmediği ortamda yatay seyrin devam etmesini öngörüyor. Dün 41 doların üzerine çıkan brent petrolde ise bugün yeniden 40 dolar seviyesi görülüyor.

GÜNÜN AJANDASI



İngiltere, BoE'nin faiz kararı

Euro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

ABD, haftalık işsizlik başvuruları

ABD, Fed'in faiz kararı

ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

TIR kuyruğu uzayınca ihracat ‘van’a taşındı

Sınır kapılarında yaşanan beklemeler nedeniyle yurt dışı siparişlerini zamanında teslim edemeyen ihracatçılar, acil yüklerini minivanla taşıtmaya başladı. Minivan ile taşıma geçiş belgesi gereğini de ortadan kaldırdı. Uygulama ihracata hız da kazandırdı. 4 günde sınırı geçemeyen araçlar 2 günde Avrupa’ya ulaşıyor. Rumen ve Polonyalı bazı nakliyeciler de Türkiye’den yük almaya hafif ticari araçla geliyor.

Sabancı Holding, Türk Telekom ve Petkim bilançolarını açıkladı



Üçüncü çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Bu sabah da Petkim, Türk Telekom ve Sabancı Holding finansal sonuçlarını açıkladı. Petkim 290,6 milyon lira net kâr elde ederken geçen yılın aynı döneminde şirketin net karı 235,9 milyon TL olmuştu. Petkim'in üçüncü çeyrek gelirleri ise 3,04 milyar lira oldu. Sabancı Holding ise üçüncü çeyrekte 1,61 mlyr TL net kâr açıkladı. Sabancı Holding, geçen yılın aynı döneminde 953 milyon liralık net kar rakamı duyurmuştu. Türk Telekom, ocak-eylül döneminde net karını halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşırken, toplam abone sayısını 49,5 milyona çıkardı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Biden öne geçti ama kazanan henüz belli değil

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı taraflar arasında gidip geliyor. Salıncak eyaletler olarak nitelendirilen Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. Son verilere göre Pensilvanya, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sandıktan kimin çıktığı kesinleşmiş değil. Bu eyaletlerden gelecek sonuçlar ülkeyi yöntecek yeni ismin kim olacağını da belirleyecek.

Endonezya ekonomisi 3. çeyrekte resesyona girdi

Endonezya ekonomisi 3. çeyrekte 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi. Açıklanan verilere göre, 3. çeyrekte ekonomi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde3.49 düşüş gösterdi. Rakam analistlerin beklentisi olan yüzdev2,98'lik daralmadan daha kötü gerçekleşti. Endonezya ekonomisi ikinci çeyrek dönemde de yüzde 5,32 daralma ortaya koymuştu. Üst üste 2 çeyrek dönemlik GSYH azalması resesyon olarak adlandırılıyor. Endonezya daha önce en son 1998 yılındaki Asya krizinde resesyona girmişti. Ülkede bu yıl 3,5 milyon kişinin işini kaybetmesi öngörülüyor.

Bezos, bu hafta 3 milyar doların üzerinde şirket hissesi sattı

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarından Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bu hafta şirket hisselerinde 3 milyar doların satış yaptığı açıklandı. SEC tarafından açıklanan kayıtlara göre, Bezos bu hafta Amazon'da 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirirken şirket hisselerinde bu yıl yaptığı toplam satış 10 milyar doları aştı. Bezos, Şubatta 4,1,

Ağustosta da 3,1 milyar dolarlık satış yapmıştı. CEO'nun geçen yılki toplam satışı ise 2,8 milyar dolardı. Bezos'un Amazon'da 53 milyon adet hissesi bulunuyor. Hisselerin piyasa değeri 170 milyar doları aşıyor.

Çin, İngiltere vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Çin, COVID-19 vakaları nedeniyle İngiltere vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Çin büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, önceden verilmiş vizeler karardan etkilenmeyecek. Açıklamada, İngiltere'de artan Covid19 vakaları nedeniyle tedbir alınmasının zaruri hale geldiği kaydedildi. İngiltere hükümeti de ülkede artan vakalar nedeniyle 02 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni tedbirleri dün itibarıyla yürürlüğe sokmuştu.