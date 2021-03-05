Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Mart 2021)

Piyasalarda yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmazken yurt dışında ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Pazartesi günü hariç hafta boyu yükseliş kaydeden dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki artışın getirdiği baskıyla 2021 yılının en yüksek seviyesi olan 7,58'e kadar tırmandı. Dün akşam saatlerinde 7,58'in görülmesinin ardından dolar/TL bu sabah saatlerine kadar 7,50-7,55 aralığında dalgalandı. Dün piyasa kapanışından sonra 9,08'in üzerine çıkan fakat günü 9 liranın hemen üzerinde kapatan euro/TL'de dünkü kapanış seviyelerini koruyor. Saat 09:02'de dolar/TL 7,5350'den; euro/TL ise 9,0155'ten işlem görüyordu.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda satış baskısı artmış durumda. ABD borsalarının ardından Asya borsaları da, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Avustralya hisseleri yüzde 1'den fazla düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,6 düştü. Çin lokomotif endeksi yüzde 1,5 geriledi. ABD vadeli kontratları da yüzde 0,5 civarı ekside seyrediyor.

Petrol: OPEC+ Bakanlar Toplantısının ardından üretim kesintilerinin 1 ay daha uzatılmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları 67 doları aşarak 2020 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeleri gördü.

Altın: Altın fiyatları da ABD tahvil getirilerindeki artışla birlikte dün akşam 1.700 doların altına indi. Spot altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1.695 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu, gübre desteğindeki artışa ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte 2020 yılında ilişkin tarımsal desteklerin gübre kalemi, ilk açıklanan rakamın iki katına çıkarıldı. Mazot desteği ise değiştirilmedi. Öte yandan 2020 yılı tarımsal destekleri henüz ödenmedi.

Piyasaların yakından izlediği konuşmasında tatmin edecek mesajlar vermeyen Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşmadan önce faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmeyeceklerini tekrarladı. Powell'ın değerlendirmeleri sonrası piyasalarda satış baskısı artarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,54 seviyesine yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ 14. Bakanlar Toplantısı'nın ardından mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı çıktı. Rusya ve Kazakistan bu kararın dışında tutuldu.

ABD'li finans devi Goldman Sachs, OPEC+'nın üretim kısıntısını Nisan ayında da devam ettirme kararı sonrasında brent petrolü için fiyat tahminlerini 2021 ikinci ve üçüncü çeyrek için 5'er dolar artırarak 75 ve 80 dolar olarak belirlediklerini duyurdu.

5 MART GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde, saat 17.00'da açıklanacak olan Hazine nakit gerçekleşmeleri dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

ABD'de haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Geçen ay istihdamda 49 bin artış olurken, işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesinde açıklanmıştı (16.30). Bu ay için tahminler tarım dışı istihdamda 210 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 6,3 olarak kalacağıı yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verileri dış ticaret (16.30), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) ve tüketici kredileri (23.00) olacak.

Avrupa'da en önemli veri Almanya'dan gelecek fabrika siparişleri olacak (10.00). Bir önceki ay yüzde 1,9 azalan siparişlerin yüzde 0,5 artacağı yönünde beklenti oluştu.