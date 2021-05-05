Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Mayıs 2021)

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz değerlendirmeleri sonrası hareketlenen piyasalarda, bugün yurt içinde Merkez Bankası Beklenti Anketi, yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Dün günün ilk bölümünde 8,34'e kadar yükseldikten sonra yatay bir seyir izleyen dolar/TL günü 8,32 civarında tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre hafif ekside seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukar çevirdi ve 8,35'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 10 liranın üzerindeki hareketini sürdürdü ve 10,03'e kadar tırmandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı bir konuşmada faiz oranlarında artışa gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyleyerek zaten kâr realizasyonu görülen ekonomik büyümeye endeksli ABD'li şirketlerin hisselerindeki satışları hızlandırdı. Yellen piyasalardaki tepki sonrası enflasyon riski görmediğini ve faiz artırımını önermediğini ifade ederek piyasa tepkilerini azaltmaya çalıştı.

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Yellen'ın faiz oranlarının artırılabileceği açıklamalarının ardından ABD borsalarında teknoloji devleri öncülüğünde satışlar yaşandı. Çin ve Japonya'nın tatilde olduğu Asya borsaları, üst üste dördüncü gününde de düşüş riskiyle karşı karşıya kalmasına karşın yatay seyretti... ABD vadelilerinde ise dünkü dalgalanma sonrası bugün bir toparlanma yaşanıyor.

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla düşmesiyle kazanımlarını artırarak yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 8 Mart'tan beri en yüksek seviyeyi görerek 66,45 dolara yükseldi. ABD ham petrolü de 69,64 dolarla yedi haftayı aşkın en yüksek seviyeyi test etti.

Altın fiyatları hafif yükselse de Yellen'in faiz oranlarının artırılması gerekebileceği açıklamasının ardından kazanımları sınırlı kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 civarı artışla 1.781 dolarda işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs (COVID-19) vaka tablosunu açıkladı. Buna göre İstanbul yüz binde 532.02 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, Kırklareli yüz binde 498.70 vaka sayısıyla ikinci sırada yer aldı. Tekirdağ yüz binde 489.89 vaka sayısı ile üçüncü sırada yer alırken onu, Çanakkale ve Kocaeli izledi.

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı dün yeni bir rekor kırdı. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3.780 kişi yaşamını yitiriken, yeni vaka sayısı 382 bin 215 oldu ve toplam vaka sayısında 20 milyon eşiğini aşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz’a kadar ABD’deki yetişkinlerin yüzde 70’ine COVID-19’a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan Biden, hazirandaki Avrupa gezisi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önerdiği zirveyi yapmak istediğini belirterek, "Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası "Beklenti Anketi" sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,26 olarak açıklanmıştı.

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), ISM hizmet sektörü PMI (17.00), DoE petrol stokları (17.30) izlenecek. ADP özel sektör istihdamında Mart ayında yaşanan 517 bin artışın ardından, geçen ay 800 bin artış olduğu tahmin ediliyor.

Global piyasalarda hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde üretici fiyatları (12.00) günün diğer önemli verisi olacak (12.00). Üretici fiyatları aylık tahmini yüzde 1,2, yıllık tahmini yüzde 4,2 artış olacağı yönünde oluştu. Bir önceki ay sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 1,5 artış yaşanmıştı.