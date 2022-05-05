Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Mayıs 2022)

Uzun Ramazan Bayramı tatilinden çıkan piyasaları önemli veriler karşılayacak. Yurt içinde enflasyon rakamları açıklanırken, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası(Fed) piyasanın beklentilerine yanıt vererek federal fon faiz oranının 50 baz puan artırdı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ayrıca 9 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşan Fed bilançosunun daraltılmasına 1 Haziran'dan itibaren başlanmasına karar verdi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Fed'in faiz artışına giderken 50 baz puan ile yetinmesi ve gelecek toplantılar için de artışları 50 baz puan ile sınırlaması ABD Doları'nın zayıflamasına ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. ABD Dolar Endesksi 1 haftanın en düşük seviyesi olarak 102,52 seviyesine gerilerken euro/dolar paritesi ise yeniden 1,06'nın üzerine çıktı.

Dolar/TL'de de 14,70 ile 22 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeler görüldü. Dolar/TL bu sabah ise 14,75'in hemen altında değerleniyor.

Asya borsaları, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 50 baz puan artırmasına rağmen piyasaların kaygılandığı kadar sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmamasıyla Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi.

Altın fiyatları, Fed ekonomik resesyonu tetiklemeden enflasyonu kontrol altına almayı hedeflerken, dün Jerome Powell'ın yıl içinde büyük ve agresif faiz artırımlarının değerlendirilmediğini açıklamasının ardından yüzde 1'den fazla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 1.901 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus ham petrolüne altı aylık bir ambargo da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunmasının, Çin'deki tecrit uygulamaları nedeniyle görülen arz endişelerini dengelemesiyle kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 artışla 110.74 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Fed'e bağlı hareket eden körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE merkez bankaları ile Hong Kong ve Macau para otoriteleri de faiz artırdı.

Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanlık bir faiz artırımının Fed üyelerinin aktif bir şekilde tartıştıkları bir adım olmadığını söyledi. Fed'in federal fon faiz oranını 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan birden artırmasının ardından ABD'nin büyük bankaları da kredibilitesi yüksek müşterilerine verdikleri kredi faiz oranını yükselttiler.

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısındaki açıklamadı sonrasında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ve Temmuz toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artırımları yapmasını bekliyor.

Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste 10'uncu toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda artışa gitti. COPOM'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 100 baz puan artırılarak yüzde 11,75'ten yüzde 12,75'e çıkarıldı.

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi Nisan ayında Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın yurt içindeki en önemli verisi ise Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları olacak. Mart ayında yüzde 61,14'e kadar ulaşan enflasyon için Nisan ayı rakamları takip edilecek (10.00).

Aynı saatte bir önceki ay çift haneli artış gösteren üretici fiyatları rakamları da gelecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak (11.30).

Almanya'da imalat sektörünün görünümünü yansıtan fabrika siparişleri Mart ayı verileri yayımlanacak. Bir önceki ay fabrika siparişlerinde aylık yüzde 2,2 düşüş yaşanmıştı (09.00).

İsviçre'nin Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak (09.30).

Fransa'dan sanayi üretimi rakamları gelecek. Şubat ayında aylık yüzde 0,9 düşüş gösteren üretimin Mart ayı verisi takip edilecek (09.45).

Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş ile daha yakından izlenmeye başlanan FAO gıda fiyatları endeksi Nisan ayı rakamları yayımlanacak. Endeks, Mart ayında 159,3 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı (11.00).

Faiz artırım sürecine ilk başlayan majör ülke merkez bankası olan Norveç Merkez Bankası(Norges) faiz kararını açıklayacak. Norges, Eylül ayında başladığı 25 baz puanlık artırım sürecini birer toplantı arayla iki tek kez tekrarladı ve faizi yüzde 0,75 seviyesine çıkardı (11.00).

İngiltere'nin S&P Global/CIPS hizmet sektörü PMI final verileri açıklanacak (11.30).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 1,00 seviyesine çıkarılacağı yönünde oluştu (14.00).

ABD'den Nisan ayına ilişkin işten çıkarma sayıları gelecek. Challenger tarafından açıklanan verilerde bir önceki ay yüzde 40,3 artışla 21 bin 387 işten çıkarma görülmüştü (14.30).

Günün diğer faiz kararı Polonya Merkez Bankası(NBP) tarafından açıklanacak. NBP, Ekim ayında yüzde 0,10 seviyesinden başladığı faiz artırımını her toplantıda sürdürerek yüzde 4,50 seviyesine kadar çıkarmıştı (15.00).

ABD'den gelecek diğer veriler ilk çeyrek için öncü tarım dışı verimlilik ve birim işgücü maliyeti, işsizlik başvuruları ve doğalgaz stokları olacak (15.30, 17.30).

Amerika'dan takip edilecek son veri Arjantin'in Mart ayı sanayi üretimi rakamları olacak. Arjantin'de bir önceki ay sanayi üretiminde yüzde 8,7 artış yaşanmıştı (22.00).