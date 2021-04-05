Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Nisan 2021)

Yurt dışı piyasalarda Paskalya tatilinin devam ettiği haftanın ilk günü yurt içinde enflasyon verileri yakından izlenecek. Enflasyonun, mart ayında yüzde 1'in üzerinde artması bekleniyor.

Yurt içinde günün öne çıkan bir diğer önemli gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştireceği değerlendirme toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki değerlendirmelerinin ardından Ak Parti MYK toplantısına katılacak (18.00).

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8,15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, yeni haftayı yukarı yönlü açtı. 8,24'e kadar yükselen dolar/TL, sabah saatlerinde 8,19-8,20'den işlem görüyor. Euro/TL ise 9,60'ın hemen üzerinde.

Yurt dışı: Küresel hisse senedi piyasaları, ABD'de tarım dışı istihdamki artışın ardından bir buçuk ayın en yüksek seviyesine çıkarken ABD tahvilleri Fed'in faizleri beklentilerden daha erken yükseltebileceği endişeleriyle baskı altında kaldı. ABD vadeli endeks kontratlarında karışık bir seyir hakim. Asya'da Japon Nikkei endeksi yüzde 1'e yakın yükselirken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay. ABD ve Avrupa borsalarında Paskalya tatili bugün de devam ediyor. Bugün Çin borsası da kapalı.

Petrol: Petrol fiyatları, OPEC+'ın Mayıs ayından itibaren petrol üretim kesintilerini kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşmasının ardından gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 civarı düşüşle 64,25 dolara; ABD ham petrolü ise 61 dolara geriledi.

Altın: ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin hızlı ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırmasının ardından ABD Hazine tahvil getirilerinin ve küresel hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Spot altının piyasadaki ons fiyatı 1,725 dolar düzeyinden haftaya başlıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Montrö” bildirisinde imzası olan emekli amirallerle ilgili gözaltı kararı aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere vatandaşlarına haftada 2 kez ücretsiz COVID-19 testi yaptırma imkanı sunacak. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, uygulama 9 Nisan'da başlayacak. Bu uygulama ile, semptom göstermeyen COVID-19 vakalarının belirlenmesine çalışılacak. Bakanlık çalışmalarına göre İngiltere'de her üç COVID-19 vakasından biri hiç semptom göstermiyor.

Çin'de koronavirüs vakası sayısı dün son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün 32 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Önceki gün 21 yeni vakaya kaydedilmişti. Çin Ulual Sağlık Komisyonu verilerine göre, Ülkede toplam vaka sayısı 90 bin 305'e ulaştı.

LG Electronics Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı aldı. LG, pazardan çekilen ilk büyük üretici olacak. LG hali hazırda Kuzey Amerika akıllı telefon pazarında yüzde 10'a sahip ve pazardaki üçüncü büyük oyuncu. Global pazarda ise sadece yüzde 2 paya sahip olan LG, geçen yıl 23 milyon akıllı telefon sattı. Akıllı telefon operasyonunhun LG'nin toplam cirosu içinde payı ise yüzde 7.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, saat 10.00'da tüketici fiyatları ve yurt içi üretici fiyatlarını açıklayacak.

Enflasyon beklentileri…

Foreks'in 21 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, Mart ayında enflasyonun yüzde 1,04 artacağı tahmin ediliyor. Analistlerin yıllık beklentisi yüzde 16,14 seviyesinde oluştu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle bir çok piyasa yine kapalı olacak.

ABD'de New York ISM İş Koşulları Endeksi (16.45), final hizmet sektörü PMI (16.45), fabrika siparişleri, ISM hizmet sektörü PMI (17.00) verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklanacak.