Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (5 Şubat 2021)

Haftanın son günü ABD'de istihdam verileri yakından takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Haftaya 7,30'un üzerinde başlangıç yaptıktan sonra kademeli olarak düşüşünü sürdüren dolar/TL, dün 7,10'un altına kadar gerilemişti. Haftanın son gününde dolar/TL, 7,13-7,14 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL, üst üste 7. gününde de düşüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL, bu sabah 8,52'ye kadar çekildi.

Yurt dışı: Küresel hisse senedi piyasası, aşı dağıtımında mesafe katedilmesinin ardından küresel ekonominin normalleşeceği ve şirket bilançolarının toparlanacağı beklentisiyle tarihi zirvesine yaklaştı. Dünya genelindeki 50 büyük piyasayı izleyen MSCI ACWI endeksi üst üste beşinci günde de yükseliş kaydederek yaklaşık iki hafta önce görülen rekor seviyeye yakın seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 artış kaydetti.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1 Aralık'tan bu yana ilk kez 1.800 dolar seviyesinin altına inilmesinin ardından bu sabah destek seviyelerinden toparlanmaya çalışıyor. 1792 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin ardından spot altın fiyatı 1.794 dolardan işlem görüyor.

Petrol: ABD ekonomisini bu yıl yüzde 6 veya üzerinde büyüyebileceği yönünde yapılan tahminler, büyümenin Çin'i bile geride bırakabileceği değerlendirmeleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseltti. Brent petrol 59,20 doların üzerine çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında küresel altın üretimi 12 yıldır ilk kez düşüş gösterdi.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevden azline ilişkin olarak gelecek hafta Senato'da yapılacak duruşmaya katılması yönünde Demokratlar tarafından yapılan çağrıyı reddetti. Trump'ın danışmanı Jason Miller yaptığı açıklamada, "Başkan, anayasal olmayan bu yargılamada ifade vermeyecek" dedi.

Hindistan Merkez Bankası, gösterge faiz oranını değiştirmedi ve repo faiz oranı yüzde 4,00 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de aynı yöndeydi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Apple Inc'nin bir süredir beklenen elektrikli otomobilini Georgia'da üretmek için muhtemel ortaklarla görüşmelere başladı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içindeki tek veri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı nakit dengesi olacak (17.30).

ABD'de 2020 yılının son ayında sürpriz düşüş gösteren istihdamın, yılın ilk ayında bir miktar yukarı geleceği tahmin ediliyor. Analistler tarım dışı istihdamda 50 bin artış tahmin ediyor. İşsizlik oranında ise yüzde 6,7 olan oranın aynı kalacağını düşünülüyor (16.30). ABD'de ayrıca dış ticaret (16.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) verileri bulunuyor.

Almanya'da fabrika siparişleri (10.00), günün Avrupa'da izlenecek verisi olacak. İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından bir ulusal mutabakat hükümeti kurma görevi verilen eski ECB Başkanı Mario Draghi, siyasi partiler ile temaslarına başlıyor.