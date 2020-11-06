Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık bir seyir dikkat çekiyor. Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşanıyor. ABD vadelileri dünkü güçlü yükselişlerin ardından bugün yüzde 0,5 civarı ekside. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında bugün fiyatlanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Döviz kurları güne yatay başlarken dolar/TL 8,41; euro/TL 9,46'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da Enka İnşaat, Migros, Kardemir, Doğan Holding ve Turkcell mali tabloları bekleniyor.

Altın ve petrol: Dün, bir günde yaklaşık 50 dolarlık artışla 1.952 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.940 doların altına geriledi. ABD'de başkanlık yarışının sonucuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor artışlar yaşanmasının talep konusunda yol açtığı endişeler petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla aşağı çekti. ABD ham petrolü yüzde 2,76 düşüşle 37,72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün varili 1 doları aşan değer kaybıyla 40,64 dolar seviyesinde.





..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..



Hazır giyimde sipariş iptalleri başladı



İhracatın lokomotif sektörlerinden biri olan ve bu yıl ocak-ekim döneminde 13,9 milyar dolar ihracata imza atan hazır giyim sektöründe sipariş iptalleri yeniden başladı. Sektör temsilcileri, en büyük alım grupları arasında yer alan İspanyol Inditeks ve Alman C&A gibi şirketlerin, Avrupa'da piyasasında yaşanan kapanmalar nedeniyle siparişleri iptal etmeye başladığını belirtirken, bu durumun daha da yaygınlaşmasından endişeli. Merkez Bankası'nın yapacağı çok şey var!

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta ABD seçimlerine ve TCMB'nin attığı sıkılaştırma adımlara değindi. İkili, k im Başkan olursa olsun, ABD'nin sorunlarının artacağı öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası'nın attığı adımları da değerlendiren ikili, piyasalara reaktif değil, proaktif bir biçimde yaklaşılması gerektiğini öne sürdü.





..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Avustralya'dan Çin'e ihracat yasakları haberlerine yalanlama



Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Çin'in ülkeye yönelik yeni ihracat yasakları getireceği haberlerini yalanladı. Avustralya medyasında birkaç gündür yer alan haberlerde, Çin yönetiminin ülkeden ihraç edilen yeni ürünlere ihracat yasağı getirmeyi planladığı, bu nedenle bazı ihraç ürünlerinin nakliyelerinde iptaller olduğu öne sürülmüştü. Ticaret Bakanı Birmingham, "Bu haberler sadece söylenti. Bu aşamada Çin tarafından alınmış yeni bir ihracat yasağı yok" ifadelerini kullandı.



Toyota, faaliyet karı beklentisini iki katına çıkardı



Toyota Motor, Çin'deki güçlü performansın ardından cari mali yılının tamamı için faaliyet karı beklentisini ikiye katladı. Banka, Mart 2021'de sona erecek mali yıl için daha önce 500 milyar yer olarak açıkladığı kar tahminini 1,3 trilyon yen seviyesine çıkardı. Analistlerin ortalama beklentisi ise 1,25 trilyon yen seviyesindeydi. Toyota'nın Temmuz-Eylül döneminde ise faaliyet karı geçen yılın aynı dönemindeki 662,4 milyar yenden 506 milyar yene geriledi.