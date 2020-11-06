Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Kasım 2020)
Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar...
..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..
Yurt dışı: Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık bir seyir dikkat çekiyor. Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşanıyor. ABD vadelileri dünkü güçlü yükselişlerin ardından bugün yüzde 0,5 civarı ekside. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.
Yurt içi: Türkiye piyasalarında bugün fiyatlanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Döviz kurları güne yatay başlarken dolar/TL 8,41; euro/TL 9,46'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da Enka İnşaat, Migros, Kardemir, Doğan Holding ve Turkcell mali tabloları bekleniyor.
Hazır giyimde sipariş iptalleri başladı
İhracatın lokomotif sektörlerinden biri olan ve bu yıl ocak-ekim döneminde 13,9 milyar dolar ihracata imza atan hazır giyim sektöründe sipariş iptalleri yeniden başladı. Sektör temsilcileri, en büyük alım grupları arasında yer alan İspanyol Inditeks ve Alman C&A gibi şirketlerin, Avrupa'da piyasasında yaşanan kapanmalar nedeniyle siparişleri iptal etmeye başladığını belirtirken, bu durumun daha da yaygınlaşmasından endişeli.Merkez Bankası'nın yapacağı çok şey var!
Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Çin'in ülkeye yönelik yeni ihracat yasakları getireceği haberlerini yalanladı. Avustralya medyasında birkaç gündür yer alan haberlerde, Çin yönetiminin ülkeden ihraç edilen yeni ürünlere ihracat yasağı getirmeyi planladığı, bu nedenle bazı ihraç ürünlerinin nakliyelerinde iptaller olduğu öne sürülmüştü. Ticaret Bakanı Birmingham, "Bu haberler sadece söylenti. Bu aşamada Çin tarafından alınmış yeni bir ihracat yasağı yok" ifadelerini kullandı.
Toyota, faaliyet karı beklentisini iki katına çıkardı
Toyota Motor, Çin'deki güçlü performansın ardından cari mali yılının tamamı için faaliyet karı beklentisini ikiye katladı. Banka, Mart 2021'de sona erecek mali yıl için daha önce 500 milyar yer olarak açıkladığı kar tahminini 1,3 trilyon yen seviyesine çıkardı. Analistlerin ortalama beklentisi ise 1,25 trilyon yen seviyesindeydi. Toyota'nın Temmuz-Eylül döneminde ise faaliyet karı geçen yılın aynı dönemindeki 662,4 milyar yenden 506 milyar yene geriledi.
Çin, hizmet ithalatını 5 yılda 2,5 trilyon dolara çıkaracak
Çin, gelecek 5 yılda hizmet ithalatının 2,5 trilyon dolara çıkmasını bekliyor. Shanghai Securities News'in haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin hizmet ithalatının gelecek 5 yıl içinde 2,5 trilyon dolara yükseleceğini tahmin ediyor.
Bakanlık tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılan haberde, ayrıca, Çin'in katma değerli telekomünikasyon, işletme ve nakliye hizmetlerinde yabancı sahipliği sınırlamalarını düzenli şekilde kaldıracağı ifade edildi.