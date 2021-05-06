Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Mayıs 2021)

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) günün ön önemli gündem maddeleri olacak. Yurt içinde faiz kararının dışında TCMB'nin para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Dün günün büyük bir bölümünde 8,35 civarında seyrettikten sonra kapanışı 8,32'den yapan dolar/TL, faiz kararı öncesinde benzer seviyelerini koruyor. Euro/TL ise 10 liranın üzerindeki hareketlerine devam ediyor.

Küresel piyasalar: Asya borsaları güçlü ekonomik toparlanma umuduyla yatırımcıların büyümeye duyarlı hisselere yönelmesiyle yönelmesiyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.25 yükseldi. Beş günlük tatilin ardından yeniden açılan Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,8 yukarıda. Wall Street'te dünkü yatay seyir bu sabah ABD vadeli endeks konratlarında da sürüyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının ihracattaki artışın ardından beklenenden daha sert düşüş kaydetmesiyle değerlendi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 69 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolü ise 65,7 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyre rağmen ABD Hazine tahvil getirilerinin düşüş kaydetmesiyle hafif yükselirken yatırımcılar yarın açıklanacak Nisan ayı ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,789 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

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GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek. TCMB Mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında günün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olacak. (14.00) BoE,en son 2020 yılı Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirmişti. BoE sonraki 9 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Günün diğer faiz kararları Malezya (10.00) ve Çekya (15.30) merkez bankalarından gelecek.

Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde perakende satışlar (12.00), Avrupa piyasasında izlenecek veriler olacak.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), tarım dışı verimlilik (15.30), haftalık işsizlik başvuruları,

İngiltere'de yerel seçimler, İskoçya'da parlamento seçimleri yapılacak.