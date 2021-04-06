Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (6 Nisan 2021)

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından sakin bir gün yaşanacak. Yurt içinde aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur takip edilirken Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu günün en önemli ekonomik gündemi olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Döviz kurları da güne yatay başlangıç yapıyor. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 8,10'dan değerleniyor. Euro/TL de benzer şekilde 9,58-9,59 bandında hareket ediyor. Dolar/TL, haftanın açılışını 8,20 seviyelerinden yapmış, sonrasında gün ortasına doğru ABD tahvil getirilerindeki düşüşe paralel bir hareketle 8,10'lu seviyelerine kadar çekilmişti.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD'den dün gelen ABD Mart ayı ISM hizmetler endeksinin zirve yapmasının küresel tahminleri desteklemesiyle yükselişte. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artışla iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise iki haftanın zirvesinin hemen gerisinde kaldı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri dün geceyi tarihi zirvelerle kapattı.

ABD 10 yıl vadeli tahvillerinde getiri yüzde 1,70-1,72 bandından 1,6826'a geriledi. Dolar Endeksi (DXY) de yüzde 0,40 civarı kayıpla 92,6 seviyesinde.

Altın: ABD Hazine kağıdı getirilerindeki düşüş ve doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi spot altın ons fiyatının 1.735 doların üzerine yükselmesini sağladı.

Petrol: Petrol fiyatları, dolardaki düşüşün ham petrolü alıcılar için daha cazip kılmasıyla yükselerek bir önceki günkü yüzde 4'ten fazla olan kayıplarını azalttı. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 63 dolara yaklaştı, ABD ham petrolü yüzde 1.5 artışla 59 doların aştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, İcra Kurulu'nun, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için 238 milyon dolarlık borç servisi yardımında 6 ay daha uzatmaya gittiği bildirildi.



Dünya Bankası Başkanı David Malpas, G20 ülkelerinden COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizin devam ettiği ortamda yoksul ülkeler için Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'ni uzatmalarını istedi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i kabul edecek (13.30).

Merkez Bankası, "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmesini yayımlayacak (10.00).



Merkez Bankası reel efektif döviz kuru verilerine açıklayacak. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat ayında 69,69 puan olarak açıklanmıştı (14.30).

Uluslararası Para Fonu(IMF), Dünya Ekonomik Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar raporunu açıklayacak (16.00).

ABD'de JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri açıklanacak. Euro Bölgesi işsizlik oranı günün diğer beklenen verisi olacak (12.00).