Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Aralık 2020)

AB Zirvesi'nde Türkiye kararı izleniyor

Bu haftanın en önemli gündem maddesi, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB Zirvesi. Zirveden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Piyasalar, perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işsizlik ve cari denge rakamlarına kadar veri bakımından sakin bir haftaya başlıyor. Haftanın açılışında dolar/TL ve euro/TL'de yatay bir görünüm söz konusu. Saat 08.15 tibarıyla, dolar/TL 7,8115'ten euro/TL ise 9,4780'den işlem görüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise açılışlar negatif oldu. Asya borsaları tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düşüşe geçerken ABD vadelileri de geriliyor. Çin ve Hong Kong piyasaları başta olmak üzere Japonya ve Avustralya borsaları da tayıpta. Borsalardaki düşüşte ABD'nin bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulayacağına yönelik haber akışı etkili oluyor. Japonya hariç Asya Pasifik Borsalarını izleyen Asya-Pasifik Endeksi, yüzde 0,3 civarı değer yitiriyor.

Altın ve petrol: Cuma günü 49,86 dolarla mart başından bu yana en yüksek seviyeleri gören brent petrol, artmaya devam eden vaka sayılarının etkisiyle ardınan haftaya kayıpla başladı. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı 49 doların birkaç sent üzerinde işlem görüyor. Altının onsu 1.840 dolar düzeyinde yatay.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TÜİK finansal yatırım araçları(10.00), Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri (17.30) verilerini açıklayacak. ABD'de bugün önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa'da ise Almanya sanayi üretimi (10.00) ve Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi (12.30) olacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Moody's Türkiye'yi pas geçti: Geçen haftanın kapanışında Moody's, planlı takviminde yer almasına karşın Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamadı. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' olarak değerlendiriyor.

Hazine, 2 ihale düzenleyecek: Hazine, 2 ve 5 yıllık tahviller için bugün yeniden ihaleye çıkıyor. 2 yıl (700 Gün) vadeli, 9 Aralık 2022 itfalı ve 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı sabit kuponlu tahviller yeniden ihraç edilecek. En son 2 yıllık tahvilde yüzde 14,70, 5 yıllık tahvilde 13,71 faiz oluşmuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması da vakaları düşürmedi: Ülke çapında geçerli hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün sona ererken, koronavirüs vaka sayılarında dün itibarıyla yüksek seyretmeye devam etti. Koronavirüs salgınında vaka sayısı, asemptomatik vakalar dahil Cuma günü 32,736 ile salgının yeni zirvesini gördükten sonra Cumartesi günü 31,896, verilerin açıklandığı en güncel tarih olan 6 Aralık Pazar günü 30,402 ise oldu.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Gözler 908 milyar dolarlık yeni pakette: ABD'de koronavirüs salgınından etkilenen ailelere ve işyerlerine ekonomik yardım sağlayacak yeni bir pakette gözler bugün yapılacak görüşmelere çevrildi. Cuma günü her iki partinin Kongre üyelerinden oluşan bir grubun 908 milyar dolarlık paketin son ayrıntıları üzerinde çalışmaları ivme kazandı.

Çin'in ihracatı güçlü talebin etkisi ile hızlandı: Çin'in ihracatı Kasım ayında, güçlü dış talebin etkisi ile hızlandı. Kasım ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artış gösterdi. Ekim ayında ihracat yüzda 11,4 artış göstermişti. Ekonomistler ise Kasım ayında ihracatın yüzde 12,0 artmasını bekliyorlardı. Kasım ayında ithalatta artış ise beklentilerin gerisinde kaldı. İthalat, Kasım ayında yüzde 4,5 arttı. Beklentiler ise yüzde 5,3 artış olacağı yönündeydi.

Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak: Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Koronavirüs pandemisinden ağır darbe alan şirket, gelecek yıl da istihdam azaltacak. şirketin sözcüsü Bild gazetesine yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi.