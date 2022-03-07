Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Mart 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler gündemin ilk maddesi olmaya devam ediyor. Yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmelerinin izleneceği haftanın ilk gününde, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,25-14,26 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise Euro/Dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 15,52'den işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ele alındığı görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği belirtildi. Görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan Putin’e, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna toprakları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini duyuyoruz. Bu bizim tarafımızdan, askerlerimiz için tehdit oluşturacak olan o ülkenin silahlı çatışmasına katılmak olarak değerlendirilecektir. Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa doğrudan savaş ilanı olarak görürüz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik bir yasal düzenleme arayışı içinde bulunduklarını ve Kongre'nin Rusya'nın askeri saldırısı karşısında Ukrayna'ya bu hafta 10 milyar dolar yardım sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

Visa, Mastercard ve American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü, Ukrayna'nın notunu da aşağı çekti.

JPMorgan gelişmekte olan piyasa tahvil endeksinden Rus borçlanma kağıtlarının çıkarılıp çıkarılmamasını düzenlediği bir anket ile yatırımcılara sordu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ABD Doları cinsinden hesaplandığında Çin'in ihracatı 2022 yılının ilk 2 ayında yüzde 16,3 arttı. Ocak-Şubat döneminde ithalatta artış ise yüzde 16,3 aldı.

GÜNÜN AJANDASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılı son çeyrek dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Piyasalar Almanya'dan gelecek yılın ilk ayına ilişkin fabrika siparişleri rakamlarını takip edecekler. Ülkede sanayinin yönünü gösteren fabrika siparişleri Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 5,5 artış göstermişti. Sipariş artışları yurt içi siparişlerden kaynaklanmıştı (10.00).

Euro Bölgesinde yatırımcının piyasaya ilişkin görüşlerini yansıtan Sentix yatırımcı güven endeksi Mart ayı rakamları açıklanacak. Şubat ayında endeks 16,6 seviyesinde gelmişti (12.30).

ABD'de öne çıkan bir veri bulunmazken, Conferance Board istihdam trend endeksi (18.00) ve tüketici kredileri (23.00) takvimde yer alıyor.