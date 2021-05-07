Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Mayıs 2021)

ABD'de haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Veriyle birlikte salgın sonrası ABD ekonomisinde güçlü toparlanma sinyallerinin devam ettiğine dair işaretler aranacak. ABD verisinde istihdamın 1 milyon artması ve işsizliğin yüzde 5,8'e inmesi bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığı para politikası kararı ve sıkı duruşun süreceği mesajları sonrası yeniden 8,30'un altına gerileyen dolar/TL, haftanın son gününe benzer seviyelerden başladı. Dolar/TL, 8,27-8,28'lerde seyrederken; euro/TL 10 lira seviyelerinde yatay seyirde.

Küresel piyasalar: Dünya genelindeki hisse senedi piyasaları emtia fiyatlarındaki yükselişin de katkısıyla üç haftadır ilk defa haftanın tamamını kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. MSCI dünya borsalar endeksi bugün yüzde 0,1 civarı yükselirken haftanın tamamında yüzde 0,4 yükselişte. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1816 dolar direncini de kırdı ve bu sabah 1822,30 doları gördü.

Petrol: ABD ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler, petrol fiyatlarının dünkü kayıpları geri almasına yardım ediyor Brent petrolün varil fiyatı bu sabah düne göre 46 cent artışla 68,55 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü de düne göre 44 cent yükseyişle 65,15 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

CNN Türk'te ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 ilk çeyrekte yüzde 5,5-6, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yeniden satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre 20 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirilmesi planlanan işletme için 8 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 2,3 trilyon dolarlık altyapı planı kapsamında kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmayı önerdi.

Alüminyum fiyatları 2018'de gördüğü en yüksek seviyeye yaklaşırken, yatırımcıların ABD

öncülüğünde dünya genelinde hızlı ekonomik toparlanma beklentileri bakırın 10

yılın zirvesine yaklaştırdı.

Çin'de hizmet sektörü Nisan ayında, son 4 ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Caixin/Markit tarafından yapılan anket, artan maliyetlerin önümüzdeki aylarda büyüme üzerinde baskı yaratacağını da ortaya koydu. Nisan ayında Çin'in ihracat ve ithalat rakamları analist bektlentilerinin üzerine çıktı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile dış ticaret endekslerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Avrupa'da günün en önemli verileri Almanya'dan gelecek. Sanayi üretimi, ticaret ve cari denge verileri aynı anda açıklanacak (09.00).

ABD'de haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri açıklanacak. Mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 6 seviyesine gerilemişti (15.30).

ABD'de günün diğer verileri toptan stoklar (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00), tüketici kredileri (22.00) olacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde (13.00) konuşma yapacak.