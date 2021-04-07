Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Nisan 2021)

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına odaklanırken yurt içinde ise Hazine nakit gerçekleşmeleri verisi dışında önemli bir gündem bulunmuyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca FETÖ, DEAŞ, PKK-KCK ve DHKP-C örgütleri başlığı altında toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını donduruldu. Mal varlığı dondurulan 377 kişinin, 205’i FETÖ, 86’sı DEAŞ, 77’si PKK-KCK ve 92’si DHKP-C başlığı altında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, geçen haftanın kapanış gününden bu yana üst üste 4. gününde de ağırlıklı olarak 8,10-8,15 bandında hareket ediyor. Dolar, son günlerdeki grafiklerine paralel olarak bu sabah saatlerinde de 8,13-8,14 lira seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,69'da işlem görüyor.

Dolar endeksi 31 Mart'ta 5 ayın zirvesi olan 93.439'u gördükten sonra başlayan gerilemesini sürdürdü. Yaklaşık 2 haftanın dip seviyesi olan 92.246'ya gerileyen dolar son olarak 92.343'te bulunuyor.

Asya borsaları küresel ekonomik toparlanma ve aşılananların sayısındaki artışla üç haftanın zirvesine çıkarken, yatırımcılar toparlanmaya yönelik yeni ipuçları için önümüzdeki bilanço dönemini bekliyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla art arda ikinci günde kazanım kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi hafif yükselirken, Avustralya borsası yüzde 0,6 ve Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Ancak Çin borsaları zayıf seyir izledi. Çin'in CSI300 endeksi geçen haftaki güçlü yükselişin ardından bugün yüzde 1 geriledi.

Petrol fiyatları küresel ekonomik büyümenin güçleneceği beklentileri ve ABD'de ham petrol stoklarının düşüş kaydettiğini gösteren raporun etkisiyle hafif yükseldi ve 63 doları gördü. Ancak ABD ve İran arasındaki görüşmelere yönelik iyimserlik ve başlıca petrol üreticilerinin yakın dönemde arzı artıracağı beklentisi kazanımları sınırladı.

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik veriler ve COVID-19 aşılamasındaki artışın hızlı ekonomik toparlanma umutlarını canlandırarak, altına olan güvenli liman talebini düşürmesiyle önceki seansta gördüğü iki haftanın dip seviyesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sabah saatleri itibariyle 1,737 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fitch, TCMB Başkanı'nın değiştirilmesi, artan piyasa oynaklığı ve lirada değer kaybı sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Türkiye, aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot etmeyi müttefikleri ile değerlendireceklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Price, "Bu kesinlikte tartışmayı dilediğiniz bir konu. Koordineli bir yaklaşım sadece bizim çıkarımıza değim, aynı zamanda müttefiklerimizin ve ortaklarımızı da çıkarına olur" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsız bir kurum olduğuna işaret ederek Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini, aramadığını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00).



TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri duyuracak (17.30).

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), dış ticaret (15.30), DOE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.



ABD Merkez Bankası (Fed), 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed söz konusu toplantıda faiz aralığını yüzde 0,00-0,25 olarak korumuştu (21.00).

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass 2021 Bahar toplantılarında konuşma yapacak.