Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Nisan 2022)

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık verilerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ikini bölümünde de sakin seyrini sürdüren dolar/TL 14,70'in hemen üzerinde; euro/TL ise hafif yükselişme 16,10 civarında işlem görüyor.

Asya borsaları, Fed yetkililerinin daha sıkı para politikasından yana açıklamalarda bulunmasının ardından küresel piyasalarda görülen satışlara paralel olarak geriledi. Fed yetkililerin sıkılaştırma yanlısı görüşleri, doların iki yılın zirvelerine yakın seyretmesine destek oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2 geriledi.

Petrol fiyatları, başlıca petrol tüketicisi olan ülkelerin piyasalarda Rus ham petrolünden kaçınılması nedeniyle oluşan açığı kapatmak üzere rezervlerden büyük miktarda petrol piyasaya süreceklerini açıklamalarının ardından bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Petrol fiyatları, dünkü seansta yüzde 5'in üzerinde gerilemişti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 102,4 dolara yükseldi.

Altın fiyatları Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelede agresif bir tutum izleyeceklerini belirtmelerinin ardından doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.922 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir tavsiye mektubu göndererek, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO’nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un çocukları da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine yaptırım uygularken, Rus Sberbank ve Alfa Bank’ın mal varlıklarını dondurdu.

İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası SberBank’ın ile Credit Bank of Moscow’un tüm varlıklarını dondurarak, İngiltere’den Rusya’ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdirdi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş olduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu(IMF), Japonya için ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Japonya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıl yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi. Ocak ayında yapılan tahmin yüzde 3,3 büyüme yönündeydi.

Avustralya'da ticaret fazlası ithalatın, yakıt, işlenmiş sanayi ve tüketim mallarında görülen güçlü artışın etkisiyle yükselmesiyle, piyasa tahminlerin altında kaldı.

GÜNÜN AJANDASI

TBMM Genel Kurulu'nda Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

Hollanda'da Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları erken saatlerde ekranlara düşecek. Ülkede enflasyon Şubat ayında yıllık yüzde 6,2 seviyesine kadar yükselmişti (07.30).

Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya'nın Şubat ayı sanayi üretimi rakamları olacak. Sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7, geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,8 yukarı gelmişti (09.00).

Aynı saatte İngiltere'de Halifax konut fiyatları da yayımlanacak.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mart ayı için gıda fiyatları raporunu açıklayacak. FAO gıda fiyatları endeksi bir önceki ay 140,7 puana çıkarak rekor kırmıştı (11.00).

Günün diğer önemli verisi Euro Bölgesi Şubat ayı perakende satışları olacak. Perakende satışlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 7,8 artış gösterdi (12.00).

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya gelecek.

ABD'de işsizlik başvuruları (15.30) ve doğal gaz stokları (17.30) dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Ekonomik Hareketlilik Projesi: Kapsayıcı Tam İstihdam Nedir?" konulu sanal etkinliğe katılacaklar (21.00).

New York Fed Başkanı John Williams, "Fırsatı Genişletme: İstihdama Yatırım Sosyal Girişim" başlıklı etkinliğin kapanış konuşmasını yapacak (23.05).

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılacak.