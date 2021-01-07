Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Ocak 2021)

ABD'de tarihi saatler yaşanıyor... Ülkede seçim sonuçlarının Biden lehine resmen tescil edileceği Kongre oturumunun başlamasının ardından Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Kongre Binası’nda ve çevresinde başlayan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Yapılan açıklamaya göre bir kadın silahla vurularak öldürülürken, 3 kişi de olaylar sırasında kaldırıldıkları acil servislerde yaşamlarını yitirdiler. Washington'daki şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trump'ın sosyal medya hesapları bloke edildi: Olaylar sonrası Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istedi ve 12 saatliğine hesabını kilitledi. Twitter'ın ardından Facebook, Instagram ve Snapchat de Trump'ın hesaplarını bloke etti.

ABD'de Senato'da çoğunluk Demokratların oldu: Bu arada Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock’ın Senato seçimlerini kazandı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt dışı: ABD'de yaşanan Kongre baskını olaylarına rağmen Georgia eyaletindeki seçimleri kazanan Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçirmelerinin yarattığı daha fazla ekonomik teşvik paketi beklentisi piyasalarda yükselişe neden oldu. ABD vadelileri artıda seyrederken Asya seansında da işlemler pozitif ağırlıklı sürüyor. Japon ve Avustralya borsaları yüzde 1'in üzerinde artıda. Çin'de ise kazançlar yüzde 1'e yaklaşıyor.

Yurt içi: Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi. Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL 7,30'un hemen altında değerlenirken euro/TLvde 9 seviyelerinin hemen üstünde işlem görüyor.

Altın ve petrol: ABD'de Hazine kağıdı getirilerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını aşağı çekti. Spot altın fiyatı dün yüzde 1,5'ten fazla düşüşün ardından bu sabah da hafif gerileyerek 1.917 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 0,5 civarı artışla 54,6 dolar düzeyinde.

Koç, SEK'i Çallı Gıda'ya sattı: Koç Holding iştiraki Tat Gıda, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde ihracat-ithalat beklenti endeksleri, yatırım araçları getiri oranları (10.00) verileri gelecek. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

Önceki hafta yurt dışı yerleşikler hisse senedinde 18,8 milyon dolar satış yaparken, 106,7 milyon dolar DİBS almıştı. Aynı hafta brüt rezervlerde 1,81 milyar dolar artış olurken, net rezervler 1,6 milyar dolar azalmıştı.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, dış ticaret (16.30), ISM hizmet sektörü PMI (18.00), doğal gaz stokları (18.30) verileri izlenecek. Günün diğer önemli verileri Almanya'da fabrika siparişleri (10.00), Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm endeksi, öncü tüketici fiyatları, perakende satışlar (12.00) olarak öne çıkıyor.