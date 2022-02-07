Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Şubat 2022)

Yurt içinde önemli bir verinin beklenmediği haftanın ilk gününde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya cuma günkü kapanış seviyelerinden başlıyor. Dolar/TL, 13,56; euro/TL ise 15,51'den el değiştiriyor.

Asya borsaları, açıklanan güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin küresel ekonomiye dair endişeleri hafifletmesi ancak Fed'in erken sıkılaştırmaya gitmesi riskini de artırmasının ardından geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi erken işlemlerde

yüzde 0,1; Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Japonya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin finansal sisteminin şu ana kadar istikrarını koruduğunu belirterek yabancı para cinsinden kredi notunu BB- olarak teyit etti.

Citi analistleri, Türkiye Ekonomi Modeli'ni değerlendirdikleri bir araştırma raporunda rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremeyeceğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, Amerika’nın Çin ekonomisi karşısında rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık yasa tasarısını az bir farkla onayladı.

Çin'in hizmet sektöründ büyüme, COVID-19 vakalarını kontrol altına almak için alınan tedbirlerin iş dünyası ve tüketici güvenini zayıflatmasının etkisiyle 5 ayın en düşük seviyesine indi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Bir sonuca ulaşılıncaya kadar Suudi Arabistan ile müzakerelere devam etmeye hazırız” dedi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin faiz oranını en geç gelecek yıl artırmasının akıllıca olacağını söyledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise ECB'nin bu yılın dördüncü çeyrekte faiz artırmasını beklediğini dile getirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Tek veri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini olacak (17.30).

Almanya'dan piyasaların yakından takip edeceği Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları gelecek. Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 2,4 düşüş göstermişti (10.00).

Euro Bölgesinde yatırımcı güvenini gösteren Sentix endeksi Şubat ayı rakamları gelecek (12.30).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşma yapacak (18.45).

ABD'de öne çıkan bir verinin olmadığı günde, 13 ve 26 haftalık bono ihaleleri, tüketici kredileri takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da kabul edecek.