Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (7 Temmuz 2021)

Yurt içinde önemli bir veri gündeminin almadığı yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz kurları haziran ayının son haftasından bu yana sakin seyrini sürdürüyor. Bu süreçte 8,65-8,75 bandındaki pozisyonunu korumayı başaran dolar/TL, bugün 8,68-8,69 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 10,28'den el değiştiriyor.

Küresel Piyasalar: Asya borsaları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla gerilerken tahvil getirileri düştü ve dolar değer kazandı. ABD'nin para politikasında değişim olup olmayacağına yönelik ipuçları görmek isteyen yatırımcılar Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasını bekliyorlar. Hong Kong borsası %1 daha gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine yakın. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,9 ekside. Avustralya borsası yüzde 0,6 yükselirken, Çin'de lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Altın: Fed'in bugün açıklayacağı Haziran ayı FOMC toplantı tutanaklarının beklendiği piyasada spot altın fiyatı bu sabah saatlerinde yatay seyirle 1.798 dolar seviyesinden işlem görüyor. Spot altın fiyatı dün 1.814 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları dün yaşanan düşüşün ardından bugün yatay seyir izliyorlar. OPEC+'da anlaşma sağlanamaması halinde petrol üreticisi ülkelerin pazar payı kazanmak için arzı hızlı şekilde artıracakları endişeleri dün petrol fiyatlarında yüzde 3'ten fazla düşüş yaşanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı düne göre yatay seyir ile 74,53 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Kamu kurumlarında çalışan işçilere verilecek ilave tediye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 16/07/2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17/12/2021 tarihinde ödenecek.

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti, ABD Savunma Bakanlığı'nın Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etmesinin ardından Amazon hisselerindeki yükselişin etkisiyle 211 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, Bakan Janet Yellen bu hafta yapılacak G20 toplantısında 130 ülkenin kabul ettiği yüzde 15 taban oranın üzerinde bir global minimum vergi oranının belirlenmesi için bastıracak.

E3 olarak adlandırılan Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimine yönelik yeni planlarından duydukları endişeyi ifade eden ortak bir açıklama yayınladılar.

ABD Savunma Bakanlığı, Microsoft’la yaptığı 10 milyar dolar değerindeki bulut bilişim projesi sözleşmesini iptal edeceğini, bunun yerine Microsoft ve Amazon’la ortak bir anlaşmaya varmaya çalışacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis’teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşmeleri duyuracak (17.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Avrupa piyasalarında erken saatlerde Almanya için Mayıs ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Ülkede sanayi üretimi Nisan ayıda yüzde 1,0 düşüş göstermişti. Analistler sanayi üretiminde yüzde 0,5 artış olacağını tahmin ediyorlar.

Almanya'da 5 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stokları (23.30) açıklanacak.

ABD Merkez Bankası(Fed), 15-16 Haziran FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (21.00).

ECB Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria konuşma yapacak (10.30).