Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Döviz piyasalarındaki yatay seyir haftanın ikinci gününe de yansıdı. Dolar/TL 7,80'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL de 9,46'dan işlem görüyor. Perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işssizlik oranı ve cari dengeye kadar fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı piyasalarda salgına dair gelişmeler ve siyasi gündem takip ediliyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, salgında artan vaka sayılarına yönelik endişeler, aşı gelişmeleri ve ekonomik toparlanma beklentilerine ağır basınca satış ağırlıklı bir hava yaşanıyor. ABD'de TESLA başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki artış Nasdaq'ta rekor getirse de S&P ve Dow Jones Endeksleri geriledi. Bu düşüşü takip eden Asya borsaları ve ABD vadeliler bu sabah sınırlı da olsa ekside.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, Avrupa'da salgın nedeniyle karantina, kapatma tedbirlerinin uzatılması, ABD'de artan koronavirüs vakalarının yeni bir teşvik paketinin çıkması olasılığını güçlendirmesinin etkisi ile 2 haftanın en yüksek seviyesine doğru toparlanmaya devam ediyor. Bu sabah spot altının ons fiyatı 1.872 dolara kadar tırmandı. Aşıya rağmen salgına ve ekonomik toparlanmaya dair endişeler petrol fiyatlarını 48 dolar düzeyine kadar düşürdü.

GÜNÜN AJANDASI

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme ve Almanya ZEW endeksi takip edilecek. ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (14.00), tarım dışı verimlilik final verileri(16.30) takip edilecek. Euro Bölgesi'nde 3.çeyrek döneme ilişkin final GSYH rakamları gelecek. Euro Bölgesinde öncü verilerle dönemsel yüzde 12,7 büyüme olurken, yıllık yüzde 4,3 düşüş yaşanmıştı (13.00). Almanya'da ZEW ekonomik duyarlılık endeksi (13.00) diğer önemli veri gündemi olacak. Endeks geçen ay 39,0 puan seviyesinde gelmişti.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Hazine'den yılın son tahvil ihracı: Dün çıktığı iki ihalede 3,76 milyar lira borçlanan Hazine, bugün yılın son tahvil ihracını gerçekleştirecek. Hazine 13 Ekim 2030 itfalı, 3 bin 626 gün vadeli tahvil yeniden piyasaya sunacak. Geçen ay gerçekleştirilen ihalede faiz yüzde 12,32 seviyesinde oluşmuştu. Hazine ayrıca 5 yıl (1.820 Gün) vadeli, 3 Aralık 2025 itfalı kira sertifikasını da doğrudan satacak.

Yabancılardan 1 milyar dolarlık net alım: Borsa İstanbul Pay Piyasasında kasım ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar dolar net alım yaptı. Yabancılar 29 milyar 471 milyon dolar tutarında alım yaparken, 28 milyar 464 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

İlk toplu aşılama İngiltere'de başlıyor: Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer'in koronavirüs aşısı İngiltere’ye ulaştı ve aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.

Fitch'ten, küresel tahminlere yukarı yönlü revize: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomi için beklentilerini yükseltti. Kuruluş, 2020 daralma beklentisini eksi yüzde 4,4'ten eksi yüzde 3,7'ye revize etti. 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,2'den yüzde 5,3'e çıkarılırken 2022 yılı küresel büyüme beklentisini de yüzde 3,6'dan yüzde 4'e yükseltti.

AB-İngiltere arasında anlaşma yok: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret anlaşması müzakereleri hakkında, "Kritik konudaki farklılıklar nedeniyle anlaşma koşulları mevcut değil." ifadesini kullandı.

Biden, Savunma Bakanı olarak Lloyd Austin'i seçti: ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, kabinesini oluşturmaya devam ediyor. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Biden, Savunma Bakanı olarak General Lloyd Austin'i aday gösterecek. Austin, Senato'nun onay vermesi halinde ABD'nin ilk Afrika-Amerikan kökenli Savunma Bakanı olacak.

67 yaşındaki Lloyd, Orta Doğu askeri operasyonlardan sorumlu olan ABD Merkez Komutanlığı görevini de yürütmüştü.