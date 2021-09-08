Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Eylül 2021)

Veri bakımından sakin geçecek günde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması takip edilecek. ABD JOLTS verileri ve "Bej Kitap" raporu da izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün güne sakin başladıktan sonra günün ikinci yarısında 8,35'in üzerini test eden dolar/TL, bu sabah 8,35 civarında yatay seyirle güne başladı. Euro/TL ise 9,88-9,89 düzeyinde el değiştiriyor.

Asya borsaları ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağından ve bunun hisse değerlemelerini düşüreceğinden endişe eden yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasının ardından hafif geriledi. Buna karşılık altı haftanın zirvesi yakınlarda seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi son 12 günün 11'inde az da olsa yükseldikten sonra bugün yüzde 0,13 geriledi. MSCI'ın tüm dünya piyasalarını takip eden endeksi yedi gün üst üste artış kaydederek tırmandığı rekor seviyeden biraz uzaklaştı.

Altın, dün dolar ve ABD Hazine tahvillerinde yaşanan artış ile yüzde 1.6 geriledikten sonra yatırımcılar için psikolojik bir eşik olan 1.800 doların altında işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bu sabah 1.796 dolar seviyesinde.

Petrol fiyatları doların yükselmesi ve talebe yönelik endişelerle gece boyunca kayıplar yaşadıktan sonra nispeten yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün 2 sent daha geriledi ve 71.67 dolar seviyesinden el değiştirdi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Özel Temsilcisi Robert Malley'nin Tahran'ın nükleer programı hakkında Rus ve Avrupalı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Moskova ve Paris'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a maddi destek amacıyla 2021-2027 yılları için oluşturulacak katılım öncesi mali yardım fonuna yeşil ışık yaktı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock tarafından hazırlanan raporda ABD'de Eylül ve Ekim ayında açıklanacak tarım dışı istihdam raporlarının FED'i Kasım ayında varlık alımlarının azaltılması açıklaması yapma noktasına getirebileceği belirtildi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD'de istihdam için güçlü bir talep olduğunu söyledi. Bullard, varlık alımlarının azaltılmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Morgan Stanley yatırım komitesi tarafından hazırlanan raporda ABD hisse senedi piyasalarında yıl sonundan önce yüzde 10-15 düzeltme yaşanabileceği belirtildi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Ankara'da düzenlenecek Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşma yapacak. Başkan Kavcıoğlu, konuşmanın ardından soruları yanıtlayacak (11.20).

İstanbul Sanayi Odası(İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklanacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranları, ortalama vadesi ve maliyetine ilişkin verileri yayımlayacak (17.30). İş Borçlanmanın ortalama maliyeti yüzde 14,26, vadesi 53,6 ay seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da önemli bir veri bulunmazken, Almanya ve İngiltere 10 yıllık ihaleler düzenleyecekler.

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), JOLTS açılan iş (17.00), tüketici kredileri (22.00) verileri gelecek.

ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararından iki hafta önce, FMOC üyelerine rehberlik etmesi amacıyla yayımlanan "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (21.00).

New York Fed Başkanı John Williams, ekonomik görünüm ve para politikası hakkında açıklama yapacak (21.10).

Polonya ve Kanada merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacaklar. Polonya'da faiz yüzde 0,10, Kanada'da yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor. İki bankanın da faizde bir değişikliğe gideceği tahmin edilmiyor.