Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Mart 2021)

Bugün 8 Mart... Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt dışında Almanya sanayi üretimi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL, geçen hafta 2021 yılının zirvesi görerek 7,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. Haftayı 7,53'ten kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde bu seviyelerini koruyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7,53-7,54 bandından değerlenirken euro/TL ise 9 liranın hemen altında işlem görüyor.

Yurt dışı: Dünya borsları, küresel ekonomik büyümenin hızlanacağı beklentilerini doğuran ABD Senatosu'nun geçirdiği 1,9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin ardından karışık bir seyir izledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 arttı. ABD vadelilerinde de sınırlı değişimler yaşanıyor.

Altın: ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni teşvik paketinin Senato'dan geçmesi spot altın fiyatını 9 ayın en düşük seviyesinden geri getirdi. Spot altın fiyatı bu sabah 1.714 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından yüzde 0,6 civarı artışla 1.707 dolardan işlem görüyor.

Petrol: Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Yemenli Husiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği haberlerinin etkisi ile petrol fiyatları, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez 70 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı son olarak 8 Ocak 2020'de görülen 71,38 dolara seviyelerine kadar yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Faizsiz konut edindirme şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 7 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardımlarını içeren teşvik paketini onayladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Hu Zucai, Çin'in 2021-2025 dönemini kapsayan 14'ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda, dış ortamdaki belirsizlikten kaynaklı olarak GSYH büyüme hedefi belirlemediğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Karadağ'ın kredi notunu düşürdü. S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notu "B+"dan "B"ye çekildi. Kısa dönem notu "B" olarak teyit edildi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine, Şubat ayı için iç borçlanmanın maliyeti, vadesi ve çevirme oranını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30), Avrupa piyasalarında takip edilecek veriler olacak. Almanya'da bir önceki ay sabit kalan sanayi üretiminin Ocak ayında yüzde 0,8 arttığı tahmin ediliyor. Sentix endeksinin ise eksi bölgeden artı bölgeye geçeceği düşünülüyor.

ABD'de toptan stoklar verisi izlenecek (18.00). IMF Başkanı Christina Georgieva ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir görüşme gerçekleşktirecekler (18.00).