Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Mart 2022)

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise bugün Hazine ihaleleri ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı takip ediliyor. Saat 17.00'de başlayacak toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık yapacak. Yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi, ABD dış ticaret takip edilecek veriler arasında.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Ukrayna'da ateşkes müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD'nin Rusya petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle yatırımcıların yüksek enflasyon ortamında yavaş ekonomik büyüme endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları dalgalı seyir izledi, borsalar geriledi.

Brent petrol: Dün 130 doları gördükteten sonra 125 dolar civarında dengelenen brent petrol bugün de benzer seviyelerde işlem görüyor.

Altın: Haftaya 2 bin doların üzerinde başlayan spot altın da dünkü dalgalanma sonrası yeni günün sabahında 1.990 dolar seviyelerinde.

Dolar/TL: Dün akşam saatlerinde kısa süreliğine de olsa 14,50 seviyesinin üzerini test eden kur, bu sabah 14,35-14,40 düzeyinde değerleniyor.

Resmi Gazete'de bugün

Boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazilerde tarımsal üretim ile kurutma ve işleme tesisi kuruluşuna proje bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği verilecek.





Hacizli taşınırların icra ve iflâs kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi.





TMSF, kayyım olarak atandığı Türsa Tarım Ürünleri AŞ'ye ait iki iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.





Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123,566 m2 alana sahip 3 arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.





.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN KISA KISA::.

Yayın ihalesi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

Ukrayna Destek Grubu: İngiltere, Kanada ve Hollanda, Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’ya desteği artırmak için "Uluslararası Ukrayna Destek Grubu" kurduklarını duyurdu.



Nükleer müzakereler: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve müttefiklerinin İran ile bir nükleer anlaşmaya yaklaşmakta olduklarını söyledi. Ancak Psaki, bir anlaşmaya varılması için hala "önemli bileşenlere" karar vermek gerektiğini vurguladı.



AB adaylığı: Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB’nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi.

Ambargo uyarısı: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir" dedi.

Rusya yaptırım: JPMorgan, Rusya'nın 31 Mart'tan geçerli olmak üzere sabit getirili endekslerden çıkarılacağını duyurdu.

Kredi notu: Fitch, Belarus'un kredi notunu düşürdü.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, şubat ayı için finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve 2021 yılı için bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerleri verilerini yayımlayacak (10.00).

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit işbirliğinde Türk sanayisini çevreleyen küresel ortamın değerlendirilmesini amaçlayan hazırlanan ihracat iklimi endeksi Şubat ayı rakamları açıklanacak. Endeks bir önceki ay 52,3 seviyesinde gelmişti (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 aylık bono ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bonoda bir önceki ortalama faiz yüzde 19,35, tahvilde ise yüzde 21,19 seviyesinde oluşmuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak (17.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranı, ortalama vadesi ve maliyeti Şubat ayı verilerini açıklayacak. Ocak ayında iç borç çevirme oranı yüzde 113,7 olurken, vade 52,6 ay olarak belirlenmişti (17.30).



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