Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Nisan 2021)

Piyasaları öne çıkan bir verinin olmadığı bir gün bekliyor. Yurt içinde BDDK ve TCMB haftalık verileri, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve ABD işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Dolar/TL, hafta boyunca olduğu gibi yeni güne 8,15 civarında başlıyor. Euro/TL ise 9,70'in hemen üzerinde. ABD Doları'nın, küresel piyasalardaki zayıf seyri devam ediyor. Dolar endeksi dün 23 Mart'tan bu yana ilk kez 92,134'e kadar geriledikten sonra bugün Asya piyasasındaki işlemlerde 92,425'te bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi dün yüzde 1,63'e kadar geriledikten sonra bugün yüzde 1,67 civarında seyrediyor.

Dünya Borsaları: Asya borsaları, ABD borsası vadeli kontratlarının yeni zirveye çıkmasıyla yatay seyrediyor. ABD vadelileri, ekonomi hızlı bir şekilde toparlansa bile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını son derece gevşek tutma taahhüdüne dikkat çekmesinin ardından yüzde 0,3'ler düzeyinde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yatay seyrederken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3; Çin lokomotif hisseleri ise yüzde 0,1 geriledi.

Altın fiyatları, Fed'in para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğine işaret ederek hızlı ekonomik toparlanma umutlarını kuvvetlendirmesinin ardından, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 1,736 dolara geriledi.

Petrol fiyatları, ABD'de yakıt stoklarındaki beklenmeyen artışın ham petrole olan talebin zayıflacağı endişelerine neden olmasıyla düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı 62.80 dolara gerilerken, ABD ham petrolü ise 60 doların altına indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, vergi cezalarında peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim imkanı getirdi. Yönetmeliğin kapsamını belirleyen 2’nci maddesinde yer alan “usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları” yeni düzenlemeyle kapsamdan çıkarıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, merkez bankası başkanının görevden alınmasından sonra Türkiye’nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını ve Türkiye’deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden 2,3 trilyon dolarlık altyapı planında kırmızı çizginin “harekete geçmemek” olduğunu söyledi. Biden bununla birlikte, plana nasıl kaynak sağlanacağı konusunda uzlaşmaya açık olduğu mesajını da verdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF üyeleri ile sadece yoksul ülkelerin desteklenmesini değil pandeminin vurduğu orta-gelir ülkelerine düşük ve faizsiz finansman sağlanmasına destek verilip verilmemesini de konuşucağını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına canlı bağlanacak (12.00).

Ticaret Bakanlığı, 2.çeyrek dönem için Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin iç borç çevirme oranı ve vadesini açıklayacak (17.30).

Almanya'da fabrika siparişleri (09.00), Euro Bölgesinde üretici fiyatları ve konut fiyatları verileri (12.00) takip edilecek.

ABD'de haftalık işsizlik haftalık işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30) verileri bulunuyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed Başkanı Jerome Powell ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala IMF Bahar Toplantılarında küresel ekonomi hakkında konuşacaklar.