Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Ocak 2021)

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre baskını gündemin ana maddesi olmayı sürdürüyor. Ülkede hem siyasetçiler hem de iş dünyası, başkent Capitol Hill’de önceki gün yaşanan kargaşadan Trump’ı sorumlu tutuyor ve görevi devretmesine iki haftadan az süre kalmasına rağmen, Trump’ın yargılanması ve görevden azledilmesi tartışılıyor.

Piyasalarda, haftanın son günü ABD'den gelecek istihdam verileri günün en önemli gündemi olarak takip edilecek. Yurt içinde fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Yurt içi: Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam ediyor. Son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7,32-7,33 aralığında değerleniyor. Dolar/TL, dün 7,23'ü gördükten sonra gelen tepki hareketiyle günü 7,34'ten kapatmıştı. Euro/TL de 9 liranın hemen altında işlem görüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalar ABD'de yaşanan siyasi huzursuzluk ve koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen 2021 yılında ekonomik toparlanma umutlarını fiyatlamaya devam ediyor. Asya seansında Japon Nikkei Borsası 30 yılın zirvesine çıktı. Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI Endeksi de yüzde 1'lik artışla tarihi seviyelere çıktı. ABD vadelileri de yüzde 0,3'ler civarı artıda. Spot altının onsu 1.910 dolardan işlem görürken brent petrolün varili 54,6 dolar düzeyinde.

Bitcoin 40 bin doları aştı: : Toplam piyasa değeri ilk kez 1 milyarın üzerine çıkan kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, zirveyi 40 bin doların üzerine taşıdı.

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

Aşı için Acil Kullanım Onay süreci başladı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programına başlayabilmek için aşı ile ilgili çalışmayı yürüten bilim insanlarımızdan ara sonuçları talep etmiştik. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık" dedi.

Evde kalan 'kripto'ya sardı: Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri'nde bu hafta yeni yıl beklentilerini ele aldı, dijital para konusuna da mercek tuttu. Evde geçen sürenin uzaması kripto para işlemlerine rekor kırdırdı.

..::DÜNYADAN HABERLER::..

Elon Musk, dünyanın en zengini oldu: Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu. Tesla hisselerindeki büyük yükselişle, Musk'ın net varlığının 185 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Musk, Twitter'da yayılan haberlere yine kendi tarzında tepki gösterdi ve "Ne kadar ilginç, şimdi işe geri dönüyorum" yazdı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ekim-Aralık 2020 dönemi 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak (14.30).

ABD'nin tarım dışı istihdamında gerileme bekleniyor. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam 245 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı. Yılın son ayı için tahmin tarım dışı istihdamda 50 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 6,8'e çıkacağı yönünde oluştu (16.30). Ancak ADP özel sektör istihdamının eksi gelmesinin ardından bazı analistler tarım dışı istihdamda da eksi rakam olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar. ADP özel sektör istihdamı 123 bin düşüş göstermişti.

ABD'de ayrıca toptan stoklar (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule verileri (21.00), tüketici kredileri (23.00) gelecek.

Almanya'da sanayi üretimi, ticaret, cari denge (10.00), Fransa'da sanayi üretimi, ticaret (10.45), Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı (13.00) diğer izlenecek veriler olacak. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen sanal etkinlikte konuşacak (19.00).