Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Şubat 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Üst üste 4. gününe de düşüşle başlayan, son 10 günün 8'ini değer kayıplarıyla tamamlayan dolar/TL, 7 liranın altına doğru hareketini sürdürüyor. Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,05 civarında değerleniyor. Şubat ayı ile birlikte düşüşünü hızlandıran euro/TL ise cuma günkü kapanışın hafif altında 8,49-8,50 düzeyinde işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları petrol fiyatlarından güç bularak rekor seviyelere yakın seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 civarı yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2 primli. ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler düzeyinde artıda.

Altın ve Petrol: Piyasalarda emtia fiyatları için pozitif gelişmelere rağmen altın fiyatları haftanın ilk gününde yerinde sayıyor.Spot altın 1.811 dolar, gümüşün onsu ise 27 doların hemen altında değerleniyor. Arz kısıntısının devam etmesi ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Kongre'den geçeceği beklentileri petrol fiyatlarını 60 dolar sınırına yükseltti.

Bitcoin, 30-35 bin dolar aralığında yaşanan konsolidasyonun ardından geçtiğimiz hafta içinde başlayan yukarı hareketinde hafta sonu 41 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Ancak 41 bin doları aşamayan Bitcoin fiyatı bu sabah 38 bin 150 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Serbest bölgelerde ihracat şartıyla verilen istihdam desteğinden yararlanabilecek firma sayısını artıracak düzenlemeye gidildi. İstihdam desteğinden yararlanabilmek için bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini ihraç etme şartı, 2020 yılıyla sınırlı olmak üzere yüzde 80’e indirildi.

Otomotiv endüstrisi, 2021 yılına geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolarlık ihracatla başladı.

İtalya'da bir ulusal mutabakat hükümeti kurmakla görevlendirilen eski ECB Başkanı Mario Draghi siyasi partiler ile yaptığı ilk tur görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın “kontrol dışı davranışları” nedeniyle istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranlarını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30) yurt dışında öncelikli izlenecek veriler olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) President Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB 2019 yıllık raporu konusunda yapılacak müzakerelere katılacak (19.00).